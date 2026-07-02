Až jednou historici budou rozebírat hlavní milníky ruské agrese na Ukrajině, 10. červen 2026 by mezi nimi neměl chybět.
Ten den totiž došlo k události, která bude mít na průběh války větší dopady než efektní nálety ukrajinských dronů na rafinerie, smrtící raketové odvety vůči civilistům v Kyjevě nebo hrůzné statistiky ruských ztrát (400 padlých na jeden kilometr čtvereční dobyté půdy).
Disciplína se hroutí. Autokracie zahnaná do kouta přepisuje fiskální pravidla za pochodu, obchází parlament a odmítá si přiznat rizika, která nemá pod kontrolou.