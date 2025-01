Právě ekonomika se podle analytiků může brzy ukázat jako největší Putinova slabina, jež by ho mohla dostat do kolen. Válka totiž ruskou společnost zatěžuje daleko víc, než by se z Putinových projevů zdálo. Tlak narůstá.

Válka, která dlouho neměla velký dopad na životy lidí uvnitř Ruska, začíná zvolna způsobovat rozvrat. Nejvíce je to zatím znát na ekonomických ukazatelích.