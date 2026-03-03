Pomoc jen sirotkům s fobií? Repatriační lety nebudou, vzkázali Rusům v Dubaji

  11:21
Ruský konzulát v Dubaji v pondělí zveřejnil infografiku s instrukcemi cestujícím, kteří se kvůli konfliktu na Blízkém východě nemohou dostat zpět domů. Pozornost upoutala jedna z částí textu věnovaná „sirotkům se sociální fobií bez přátel“, kterou chtěl úřad zřejmě změnit, ale nechal ji v textu. Ve Spojených arabských emirátech (SAE) uvázlo více než 20 tisíc ruských turistů.

Konzulát obrázek s instrukcemi zveřejnil na Telegramu. „Pokud jste sirotek se sociální fobií zcela bez přátel a známých...“ začíná část textu nazvaná „extrémní případ“.

Tato věta je ale přeškrtnutá (přesto stále čitelná) a nahrazená formulací „Pokud nemáte finance na to, abyste dál pobývali v hotelu, konzulát vám pomůže zajistit jednoduché ubytování“. Na zvláštní volbu slov upozornil web The Moscow Times.

Policejní vozidlo a sanitka na odjezdové silnici mezinárodního letiště v Dubaji, které je po svém uzavření opuštěné (2. března 2026)
Odstavená letadla na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření (2. března 2026)
Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť zachvátil požár způsobený troskami zachycené íránské rakety. (1. března 2026)
Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených arabských emirátech (2. března 2026)
73 fotografií

„Pokud váš hotel trvá na tom, abyste neprodleně opustili prostory, a vy nemáte absolutně žádné peníze a nemůžete je obdržet převodem, napište nám e-mail se stručným popisem situace,“ vyzval ruský konzulát.

Ruský konzulát v Dubaji zveřejnil infografiku s instrukcemi cestujícím.

„Budeme hledat hotely a dobrovolníky ochotné vás ubytovat s odloženou platbou nebo bezplatně. Připravte se na spartánské podmínky,“ dodal.

Ruské ministerstvo zahraničí odhaduje, že v SAE uvázlo více než 20 tisíc ruských turistů a dalších 500 v ostatních zemích Perského zálivu.

Spojené arabské emiráty v sobotu oznámily uzavření svého vzdušného prostoru poté, co americko-izraelské údery na Írán vyvolaly masivní odvetu Teheránu, která cílí na Izrael a americké spojence v regionu.

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Ruský konzulát uvedl, že Moskva neplánuje speciální evakuační nebo repatriační lety, dokud se vzdušný prostor neotevře. Zrušení nebo změna letů v SAE se dotkla přibližně 20 200 cestujících.

Vláda Abú Zabí v úterý podle stanice Euronews slíbila, že hotely uhradí náklady na ubytování a stravu turistů, kteří nemohli ze země odjet v plánovaném termínu. Dubajský úřad pro hospodářství a cestovní ruch také rozeslal hotelům e-mail, aby lidem nabídly „možnost prodloužit si pobyt za stejných podmínek jako u původní rezervace“.

Letiště v Dubaji částečně obnovila provoz. Smartwings tam ráno vypraví letadlo

Také katarský úřad pro cestovní ruch vydal v úterý oběžník, v němž požaduje, aby hotely prodloužily pobyty těm, kteří nemohou odletět kvůli uzavření vzdušného prostoru. Úřad uvedl, že náklady na prodloužení pobytu uhradí sám, informuje Doha News.

