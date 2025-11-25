Rodiče podepisují notářsky ověřený souhlas, aby jejich šestnáctileté dcery mohly odcestovat do Dubaje, aniž by tušili, že je tak posílají do eskortních služeb, uvedl telegramový účet Shot. Účet zveřejnil části konverzace mezi agenty a studentkami, které se snaží do Emirátů dostat.
Zástupci údajných modelingových agentur lákají nezletilé dívky na různé večírky s příslibem drahých dárků, nových iPhonů či šperků. Tvrdí jim, že mohou údajně vydělat až čtyři miliony rublů (přes milion korun).
Pokud mají dívky zájem, musí poslat fotografie a natočit video, na němž se procházejí v plavkách.
Podle Shotu agenti neskrývají, co ve skutečnosti práce obnáší. Studentky to před svými rodiči tají. Účet uvádí, že většinou pocházejí z nefunkčních rodin.
Modelky před takovými večírky varují s tím, že mohou být i životu nebezpečné. V červenci média informovala o zraněních dvacetileté ukrajinské OnlyFans modelky Marie Kovalčukové, která na týden zmizela, načež ji objevili v Dubaji zakrvácenou a se zlomenými končetinami.
Velké peníze za ztrátu důstojnosti. Fekální večírky v Dubaji vyšetřuje policie
Podle některých spekulací ženu shodili z jednoho z dubajských hotelů poté, co se účastnila takzvaných „Porta potty“ večírků, kde se ženy výměnou za peníze podrobí extrémnímu jednání včetně bití a věšení za kovové háky. Kovalčuková odmítla, že by do jejího případu byli zapojení nějací šejkové. Uvedla, že se stala terčem násilností ze strany synů bohatých Rusů a Ukrajinců na večírku v Dubaji.
SAE prostituci zakazují, podle řady investigativních zpráv v nich však existuje podzemní svět sexuálního obchodu s tajnými nevěstinci a bujarými večírky plnými žen určených k uspokojení klientů.
Portál International Consortium of Investigative Journalists uvádí, že existuje určitá rasová hierarchie žen prodávaných v rámci obchodu s masem. Ženy světlejší pleti z Evropy, převážně její východní části, směřují do luxusnějších podniků, kde obsluhují bohatší zákazníky. Ženy tmavší pleti naopak poskytují poskytují sexuální služby migrantům s nízkými příjmy z jižní Asie a Afriky.