Smrtící brouci. Ruské drony přistávají na cestách, hluboko v týlu čekají na kořist

„Buďte ostražití, zvlášť v noci a za mlhy. Pozor na mostech a nadjezdech v blízkosti fronty. A nejen na nich,“ varoval ve čtvrtek na sociální stíti Telegram civilisty velitel ukrajinských Sil bezpilotních systémů Robert „Maďar“ Brovdi a přidal video, na kterém jsou vidět ruské drony hřadující na polních cestách a silnicích.
Vypadají jako odpudiví robotičtí brouci z nějaké dystopické sci-fi. Zprávy o jejich nasazení se poprvé objevily letos v červenci. Rusové tehdy vyčkávající drony určené pro přepadové akce vybavili solárními panely, díky nimž si stroj mohl dobíjet baterie. Ukrajinští experti tehdy varovali, že FPV dron-ždun se solárním panelem může na svou kořist vyčkávat velmi dlouho.
Podobnou taktiku Rusové v zimě použili i při vytlačení ukrajinské armády z Kurské oblasti. S drony přistáli na její hlavní logistické trase do města Sudža a když kolem nich projížděla nepřátelská technika, na dálku odpálili výbušninu. Robert Brovdi nyní varuje, že stejnou taktiku začali používat i hlouběji v ukrajinském týlu.
„Na frontě to není nový jev, ale dnes pronikají daleko hlouběji. Už se to netýká jen cestiček, po kterých pěchota a operátoři putují na pozice. S takovými dárečky se dnes můžete běžně setkat i deset, patnáct kilometrů od fronty. A pokud se dostanou až dvacet až čtyřicet kilometrů hluboko, tak to vzhledem k delší tmě a rychlosti aut může připravit o život i civilisty pohybující se v přífrontovém pásmu,“ píše Brovdi.