Rusko útočilo i za bílého dne. Proti Ukrajině vypustilo 361 dronů, hlásí Kyjev

Ve středu od 8:00 do 18:00 (od 7:00 do 17:00 SELČ) napadlo Ukrajinu 361 ruských dronů, z nichž se podařilo zneškodnit 345 nepřátelských bezpilotních letounů, uvedlo letectvo. Během noci obrana sestřelila 298 z 339 dronů.
„Ve skutečnosti je to ruská reakce na náš návrh na příměří o velikonočních svátcích. Ukrajina takový návrh Rusku otevřeně předložila. Rusko reaguje šáhedy (drony íránské konstrukce - pozn. red) a pokračuje ve svých teroristických operacích proti naší energetice, proti naší infrastruktuře,“ uvedl Zelenskyj v pravidelném večerním projevu na sociálních sítích.
„Potřebujeme jiné signály a klid zbraní o Velikonocích by byl přesně tím signálem, který všem řekne, že diplomacie může být úspěšná,“ dodal.
Tyto útoky si vyžádaly oběti na životech, uvedlo letectvo, které zaznamenalo 14 zásahů. Ruské útoky si ve středu vyžádaly nejméně šest obětí, oznámily ukrajinské úřady.
Podobné rozsáhlé útoky za denního světla jsou vzácné, poznamenala agentura Reuters. Nezvyklé pokračování masivních útoků za denního světla má zřejmě vyčerpat ukrajinskou protivzdušnou obranu, usoudil server BBC News při předchozím obdobném útoku zhruba před týdnem, kdy Rusko odpálilo proti Ukrajině desítky střel a raket a útočilo rovněž stovkami dronů.