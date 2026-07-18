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Bitva s drony jako nová ruská reality show? Skvělá propaganda, ocenil Putin

Jan Hron
  12:19
Ruský prokremelský komik Michail Galustjan přišel s kuriózním konceptem pro ruskou reality show. Nazval ji vypovídajícím názvem „Bitva dronů“. Koncept předložil i ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi s tím, že je to způsob, jakým toto téma přiblížit lidem. Šéf Kremlu ocenil propagandistický účel pořadu. Rusko se v souvislosti s válkou na Ukrajině snaží získat nové operátory dronů.

Putin v pondělí navštívil proválečné fórum „Vše pro vítězství“, kde si mimo jiné prohlédl i výcvik operátorů bezpilotních letounů, jenž zahrnuje také cvičné simulátory. Při té příležitosti ho komik oslovil s nápadem na novou reality show zaměřenou právě na drony.

Ruský prokremelský komik Michail Galustjan na proválečném fóru „Vše pro vítězství“ seznámil ruského prezidenta Vladimira Putina s konceptem nové reality show nazvané „Bitva dronů“. (13. července 2026)
Ruský prokremelský komik Michail Galustjan na proválečném fóru „Vše pro vítězství“ seznámil ruského prezidenta Vladimira Putina s konceptem nové reality show nazvané „Bitva dronů“. (13. července 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin navštívil proválečné fórum „Vše pro vítězství“, kde si mimo jiné prohlédl drony. (13. července 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin navštívil proválečné fórum „Vše pro vítězství“, kde si mimo jiné prohlédl drony. (13. července 2026)
9 fotografií

„Pořad ‚Bitva dronů‘, který jsme vytvořili, je příležitostí prozkoumat toto téma, učinit ho přístupným, poutavým a populárním. Plánujeme natáčet na nejkrásnějších místech naší vlasti,“ cituje agentura TASS nadšeného Galustjana.

Podle jeho představ budou členové armády bojující na Ukrajině, studenti, váleční blogeři a celebrity soutěžit jako jeden tým. „Je to skvělá příležitost prosadit se a předvést své dovednosti všem,“ dodal.

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Komik dále uvedl, že by se sám rád zúčastnil soutěže jako účinkující, a byl proto zklamaný, když dostal nabídku, aby se stal pouhým moderátorem. „Ale řekli mi: ‚Mišo, svěř tuhle záležitost profesionálům a ty se připrav na to, že budeš moderátorem,‘“ uvedl prokremelský komik a vyzval ruského prezidenta, ať se na pořad podívá.

„Hodně štěstí, propaganda je nesmírně důležitá věc,“ odvětil Putin. Není jasné, kdy přesně se začne vysílat.

Nový pořad přichází ve chvíli, kdy Kreml usiluje o získání nových dronových operátorů. Putinem podporované proválečné hnutí Lidová fronta oznámilo, že výcvik s bezpilotními letouny probíhá již na 200 vysokých školách ve více než 70 regionech Ruska. Ruská nezávislá média uvádějí, že úřady tlačí na studenty, aby se tréninku zúčastnili a podepsali i smlouvu, jinak jim hrozí vyloučení a další postihy.

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Na sociálních sítích nápad vzbudil kritiku a výsměch. „Dali mi novou roli. Moderovat soutěž o tom, jak lidé zabíjejí jiné lidi,“ napsal jeden z komentujících na účet nové show. Další poznamenal, že Galustjan se podivuhodně stylizuje do role ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Galustjan patří mezi hlasité Putinovy podporovatele, spolupracoval i na jeho prezidentských kampaních. Za svá proválečná stanoviska je pod sankcemi Ukrajiny i EU. Ukrajinská média si všímají, že ani prokremelský postoj ho neuchránil od hněvu nacionalistické části ruské proválečné scény, která mu vyčetla, když přijal arménské občanství. Čelil pak kritice, že se možná hodlá vyhnout případné mobilizaci.

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