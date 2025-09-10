Tak hluboko nad území alianční země ještě ruské šáhidy nikdy nezaletěly. Letiště ve Varšavě se kvůli nim muselo zavřít, několik dronů sestřelilo polské letectvo. Byl to z ruské strany úmysl, nebo omyl?
Nemyslím si, že to byla nějaká chyba. Rusové prostě dál posouvají hranice. Dělají to od roku 2022, ale začali s tím už dříve. A ten týden starý masivní elektronický útok proti Evropě, to byl také akt agrese.
Je to jasný vzkaz: Rusové se NATO nebojí. NATO se bojí Rusů. Přesně to vám Rusové chtěli ukázat. Je nutné svolat vážná jednání a začít plánovat, co dál. Protože všechny zpravodajské informace o ruských záměrech napadnout Evropu je potřeba brát vážně.
Jediný důvod, proč ještě nenapadli Evropu, je nejistota z reakce USA. Jenže izolacionismus v Americe sílí a klidně se může stát, že řeknou, že to není jejich válka.