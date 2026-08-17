Rusko buduje tajné základny s drony schopnými zasáhnout území NATO, tvrdí list

Z informací a mapy zveřejněné britským zpravodajským webem vyplývá, že se jedná o základny v blízkosti hranic s Běloruskem a Ukrajinou - například o základny Chalino v Kurské oblasti, Šatalovo ve Smolenské oblasti nebo Millerovo v Rostovské oblasti. Server zmiňuje mimo jiné dronové základny v Orelské nebo Brjanské oblasti a další zařízení, z nichž některá se nacházejí na ukrajinských územích, která Rusko okupuje.
Některá dronová střediska vznikla přestavbou vojenských základen a civilních letišť, zatímco další odpalovací rampy byly vybudovány přímo na ruském venkově, píše server, který zároveň zveřejnil srovnávací satelitní snímky vybraných míst před a po vybudování zázemí i odpalovacích ramp pro bezpilotní letouny.
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Některé z těchto základen už Moskva využívá k útokům na Ukrajinu, představují však také v dlouhodobém horizontu hrozbu pro spojence v NATO, píše The Telegraph. Dodává, že podle analytiků by tato rychle se vyvíjející technologie mohla být v případě války použita i proti Evropě, přičemž některé ze zmíněné desítky ruských základen umožní nejvýkonnějším ruským dronům doletět až do Varšavy.
Moskva totiž rychle modernizuje svou verzi íránského dronu Šáhed a nasazuje už novější varianty s vysokorychlostními tryskovými motory. Nejnovější varianty označované jako Geraň-4 a Geraň-5 mohou podle uniklých ukrajinských vládních dokumentů létat dostatečně rychle, aby se vyhnuly systémům protivzdušné obrany, a zároveň nést zátěž o hmotnosti 90 kilogramů, napsal server.