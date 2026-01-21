Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Událost se odehrála v noci na středu, kdy se nad obytnou čtvrtí objevil projektil letící vysokou rychlostí, který následně explodoval v těsné blízkosti vícepodlažního domu.
Záběry pořízené svědky ukazují mohutnou tlakovou vlnu a ohnivou kouli, jež osvítila široké okolí. Po výbuchu se rychle rozšířil požár, který zachvátil parkoviště i nižší patra budovy.
Regionální šéf Murat Kumpilov nejprve informoval, že dům zasáhl bezpilotní letoun. Později úřady uvedly i počet zraněných – ten se postupně zvýšil na jedenáct, přičemž většina lidí utrpěla popáleniny a zranění od střepin. Kvůli rozsahu škod museli záchranáři evakuovat celý obytný komplex a obyvatelům zajistit náhradní ubytování.
Zcela odlišný obraz ale přinesla analýza dat z volně dostupných zdrojů. Odborníci, kteří studovali dostupná videa a fotografie, dospěli k závěru, že šlo s vysokou pravděpodobností o ruskou střelu protivzdušné obrany, nejspíše ze systému S-300 nebo S-400. Tomu odpovídá jak trajektorie letu, tak síla exploze a typ poškození okolí.
Na nesrovnalosti v oficiálním výkladu upozornila také nezávislá média a vojenské kanály na Telegramu, například ASTRA či Voennyj Osvedomitěl.
Podle nich rozsah destrukce neodpovídá útoku lehkého dronu, ale spíše detonaci vysoce explozivní fragmentační hlavice určené k ničení vzdušných cílů.
Incident zapadá do širšího vzorce problémů, kdy ruské systémy protivzdušné obrany nasazené v hustě obydlených oblastech selhávají a ohrožují vlastní civilní obyvatelstvo. Podobné případy „přátelské palby“ se totiž v posledních měsících objevují stále častěji.
Adygejsko je enkláva v Krasnodarském kraji.
