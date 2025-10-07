VIDEO: Rusové zkoumali dron hřadující na jejich raketovém systému. Pak to bouchlo

Autor:
  9:41
Pozoruhodný způsob, jak prodloužit dosah svých dronů, předvedli operátoři ukrajinské jednotky Lasar’s Group. Jednu smrtící kvadrokoptéru posadili na projíždějící ruský systém protivzdušné obrany Buk-M1. A když ji ruská posádka objevila, na dálku odpálili nálož.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

V posledních sekundách černobílé nahrávky je vidět skupinu ruských vojáků, jak si dron ukrytý mezi protiraketami natáčejí na mobily. Jeden odvážlivec do něj dokonce strká klackem. Pak se rozprchnou do polí.

„Náš dron se povozil na střeše ruského komplexu PVO. Nějaký čas vyčkával, natočil nepřátelský personál a poté aktivoval detonaci,“ popsali svou poslední operaci příslušníci dronové jednotky, která spadá pod 27. pečerskou brigádu ukrajinské Národní gardy.

Buk-M1 je samohybný systém protiletadlové obrany vyvinutý v SSSR. Slouží k boji proti střelám s plochou dráhou letu, naváděným pumám, letounům i vrtulníkům. Právě tímto systémem proruští separatisté před jedenácti lety sestřelili nad Donbasem malajsijský civilní Boeing 777 letu MH17.

Hoši z Lasar’s Group mají zřejmě na tyto systémy spadeno. V září ukázali nahrávku, jak v Doněcké oblasti odhalili jeden Buk-M1 zajíždějící do stodoly. Začali proto střechu bombičkami shazovanými z dronů systematicky demolovat. A když se Rusové pokusili systém evakuovat, jeden kamikaze dron přistál na jeho střeše a odpálil se.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Ukrajinský dron se svezl na ruském sytému PVO. A pak se odpálil.
Protiletadlový systém Buk-M2. V ruské metropoli Moskvě se letos opět konala slavnostní vojenská přehlídka na Rudém náměstí.
Samohybné protiletadlové systémy středního doletu Buk-M2, v kódu NATO SA-17 "Grizzly".
Raketový systém BUK M2 na mezinárodní přehlídce vojenské techniky, která se konala nedaleko Moskvy v roce 2010.
8 fotografií
Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

OBRAZEM: Fronta na knedlíky a plzeň od Japonky. Česko na končícím Expu přitahuje

Od našeho zpravodaje v Japonsku Světová výstava Expo 2025 v Ósace se pomalu chýlí ke konci. Přinášíme výběr fotografií od našeho zpravodaje z Japonska, který mapoval český pavilon, setkání s baseballovou hvězdou Ondřejem Satoriou,...

7. října 2025  10:27

TOP 09 čeká volba nového lídra, zájem kandidovat naznačil zatím Havel

Za měsíc čeká TOP 09 volba nového vedení. Zájem kandidovat na nového předsedu strany naznačil po uzavření volebních místností podmíněně dosavadní místopředseda strany Matěj Ondřej Havel. Ve volebním...

7. října 2025  10:27

Zmrazení platů v justici bylo protiústavní, řekl Ústavní soud. Stát je musí dorovnat

Letošní zmrazení platů v justici neobstálo před Ústavním soudem (ÚS), fixní platovou základnu zrušil. Stát musí platy zpětně dorovnat, podle odhadu ministerstva spravedlnosti jde o více než 800...

7. října 2025  9:12,  aktualizováno  10:22

Při vloupání do auta v Plzni pobodal muže, policisté recidivistu vystopovali

Policisté po necelém měsíci vypátrali útočníka, který v Plzni na Borech pobodal muže. Ten ho přistihl při vloupání do zaparkovaného auta. Kriminalisté třiačtyřicetiletého podezřelého obvinili z...

7. října 2025  10:05

My máme Jůheláky, Palestinci „včelku“ antisemitku, říká zpravodajka v Izraeli

Vysíláme

Přesně dva roky po krvavém útoku Hamásu ze 7. října 2023 je Izrael jinou zemí. Změnil se vztah k Palestincům, k vlastní vládě i k bezpečnosti, řekla v Rozstřelu zpravodajka MF DNES a iDNES.cz v...

7. října 2025

Projekt vysokorychlostní trati v USA se komplikuje. Bude o miliardy dražší

Ačkoliv Spojeným státům z pohledu infrastruktury dlouhodobě dominují především silniční komunikace, na jaře loňského roku zahájila společnost Brightline West výstavbu nové železniční vysokorychlostní...

7. října 2025  9:59

Žbánka může v čele hanácké metropole vystřídat nová primátorka

Jelikož Miroslav Žbánek (ANO) po zvolení poslancem oznámil, že nechce zároveň stát v čele hanácké metropole, domlouvá hnutí jeho náhradu. Tou by se měla podle několika na sobě nezávislých zdrojů, jež...

7. října 2025  9:58

Rival byl blízko. Pardubické ANO dostalo před komunálkami varování

Rok před komunálními volbami dostalo ANO, které vládne Pardubicím dvanáctým rokem, silné varování. Ve městě totiž při parlamentních volbách jen těsně porazilo SPOLU. Důvodem může být nedávné zavedení...

7. října 2025  9:57

Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

Dálnice D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy stojí kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Kamion patrně nedobrzdil. Kvůli přivolanému vrtulníku a jeho přistávání je dálnice ve...

7. října 2025  9:28,  aktualizováno  9:47

VIDEO: Rusové zkoumali dron hřadující na jejich raketovém systému. Pak to bouchlo

Pozoruhodný způsob, jak prodloužit dosah svých dronů, předvedli operátoři ukrajinské jednotky Lasar’s Group. Jednu smrtící kvadrokoptéru posadili na projíždějící ruský systém protivzdušné obrany...

7. října 2025  9:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

SPOLU, či sami? Ve Zlínském kraji znějí hlasy o sólo kandidátce ODS i lidovců

Ve sněmovních volbách brali přes 23 procent hlasů a triumf museli přenechat hnutí ANO. Koalice SPOLU tak míří do opozice a zároveň řeší důležité téma: má její spojení pokračovat? Už krátce po volbách...

7. října 2025  9:37

Rána pro irského premiéra. Prezidentský kandidát odstoupil kvůli nevrácenému nájmu

Jim Gavin, kandidát strany Fianna Fáil na post irského prezidenta, se vzdal své účasti ve volbách. Stalo se tak poté, co vyšlo najevo, že před 16 lety nevrátil přeplatek na nájemném ve výši 3300 eur...

7. října 2025  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.