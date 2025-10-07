V posledních sekundách černobílé nahrávky je vidět skupinu ruských vojáků, jak si dron ukrytý mezi protiraketami natáčejí na mobily. Jeden odvážlivec do něj dokonce strká klackem. Pak se rozprchnou do polí.
„Náš dron se povozil na střeše ruského komplexu PVO. Nějaký čas vyčkával, natočil nepřátelský personál a poté aktivoval detonaci,“ popsali svou poslední operaci příslušníci dronové jednotky, která spadá pod 27. pečerskou brigádu ukrajinské Národní gardy.
Buk-M1 je samohybný systém protiletadlové obrany vyvinutý v SSSR. Slouží k boji proti střelám s plochou dráhou letu, naváděným pumám, letounům i vrtulníkům. Právě tímto systémem proruští separatisté před jedenácti lety sestřelili nad Donbasem malajsijský civilní Boeing 777 letu MH17.
Hoši z Lasar’s Group mají zřejmě na tyto systémy spadeno. V září ukázali nahrávku, jak v Doněcké oblasti odhalili jeden Buk-M1 zajíždějící do stodoly. Začali proto střechu bombičkami shazovanými z dronů systematicky demolovat. A když se Rusové pokusili systém evakuovat, jeden kamikaze dron přistál na jeho střeše a odpálil se.