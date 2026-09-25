Podle kyjevské vojenské správy spadly trosky dronu na 25poschoďový obytný dům a jeden člověk utrpěl zranění. Agentura Reuters s odvoláním na místní obyvatele ráno napsala, že se v centru města ozval výbuch po dronovém útoku.
Správa ruské Belgorodské oblasti informovala o dronovém útoku, při němž jeden člověk zahynul a další utrpěl zranění. Gubernátor Uljanovské oblasti Alexej Russkich uvedl, že vzdušný útok zranil osm lidí včetně dítěte a poškodil průmyslovou a civilní infrastrukturu.
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Gubernátor voroněžského regionu Alexandr Gusev uvedl, že dronové útoky poškodily obytné budovy, průmyslová zařízení a automobily a zranily nejméně čtyři lidi ve Voroněži. Protivzdušná obrana nad městem a dalšími lokalitami zlikvidovala 88 bezpilotních strojů, napsal.
Gubernátor Permského kraje Dmitrij Machonin zase informoval o „masivním“ dronovém útoku, který poškodil nespecifikované průmyslové zařízení.
Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku. Ukrajina se ruské agresi brání s pomocí západních zemí. Podniká útoky v hloubi ruského území, jejichž cílem jsou kromě vojenských objektů součásti ruské ropné infrastruktury.
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Tyto útoky ale působí i škody na civilní infrastruktuře a někdy mají za následek oběti na životech. Materiální a lidské ztráty v Rusku jsou ale nesrovnatelně nižší než ztráty, které ruská armáda způsobuje Ukrajině.