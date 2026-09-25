Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ukrajinci udeřili v Permském kraji, Rusové v Kyjevě zasáhli 25patrový dům

Autor: ,
Sledujeme online   9:14
Ukrajinský Kyjev zažil v noci další dronový útok. Hlášen je jeden zraněný. (25....

Ukrajinský Kyjev zažil v noci další dronový útok. Hlášen je jeden zraněný. (25. září 2026) | foto: Reuters

Ukrajinský Kyjev zažil v noci další dronový útok. Hlášen je jeden zraněný. (25....
Ukrajinský Kyjev zažil v noci další dronový útok. Hlášen je jeden zraněný. (25....
Ukrajinský Kyjev zažil v noci další dronový útok. Hlášen je jeden zraněný. (25....
Ukrajinský Kyjev zažil v noci další dronový útok. Hlášen je jeden zraněný. (25....
15 fotografií
Nejméně jeden člověk v pátek v noci utrpěl zranění při ruském vzdušném útoku na ukrajinský Kyjev. Starosta Vitalij Kličko v noci napsal, že ve městě byl vyhlášen raketový poplach. Ruské úřady hlásí útoky ukrajinských dronů v několika regionech.

Podle kyjevské vojenské správy spadly trosky dronu na 25poschoďový obytný dům a jeden člověk utrpěl zranění. Agentura Reuters s odvoláním na místní obyvatele ráno napsala, že se v centru města ozval výbuch po dronovém útoku.

Správa ruské Belgorodské oblasti informovala o dronovém útoku, při němž jeden člověk zahynul a další utrpěl zranění. Gubernátor Uljanovské oblasti Alexej Russkich uvedl, že vzdušný útok zranil osm lidí včetně dítěte a poškodil průmyslovou a civilní infrastrukturu.

V ruském Krasnodarském kraji vyhlásili kvůli „rozsáhlým útokům“ stav nouze

Gubernátor voroněžského regionu Alexandr Gusev uvedl, že dronové útoky poškodily obytné budovy, průmyslová zařízení a automobily a zranily nejméně čtyři lidi ve Voroněži. Protivzdušná obrana nad městem a dalšími lokalitami zlikvidovala 88 bezpilotních strojů, napsal.

Gubernátor Permského kraje Dmitrij Machonin zase informoval o „masivním“ dronovém útoku, který poškodil nespecifikované průmyslové zařízení.

Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku. Ukrajina se ruské agresi brání s pomocí západních zemí. Podniká útoky v hloubi ruského území, jejichž cílem jsou kromě vojenských objektů součásti ruské ropné infrastruktury.

Ruské rakety v Kyjevě zabily dva lidi. Na agresora se dost netlačí, reaguje Zelenskyj

Tyto útoky ale působí i škody na civilní infrastruktuře a někdy mají za následek oběti na životech. Materiální a lidské ztráty v Rusku jsou ale nesrovnatelně nižší než ztráty, které ruská armáda způsobuje Ukrajině.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září, ráno pak měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam...

Francie pošle do Saúdské Arábie vojáky na ochranu klíčového ropovodu

Satelitní snímek zachycuje poškozený průmyslový areál jihovýchodně od Medíny...

Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit klíčový přístav Janbu u Rudého moře, kam vede z ropných polí na východě země ropovod Východ–Západ. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a...

25. září 2026  9:30

Babišovu vládu čeká hlasování o nedůvěře. Krade lidem budoucnost, řekl Kupka

Premiér Andrej Babiš přichází na jednání vlády, která má na programu schválení...

Vládu Andreje Babiše čeká necelé dva týdny před senátními a komunálními volbami hlasování o nedůvěře. Vyvolat se ho rozhodla parlamentní opozice, která má pro vyvolání hlasování o nedůvěře 92 podpisů...

25. září 2026  5:25,  aktualizováno  9:29

Opilá řidička předjížděla kolonu a srazila chodce, muž má vážné zranění hlavy

Vážná dopravní nehoda uzavřela ulici Meteorologickou v pražské Libuši. (22....

Opilá řidička ve čtvrtek večer srazila v pražské Libuši chodce, oznámila policie. Vážně zraněného muže okolo 35 let převezla záchranná služba do nemocnice. Ke střetu došlo v Meteorologické ulici.

22. září 2026  20:29,  aktualizováno  25. 9. 9:26

Ukrajinci udeřili v Permském kraji, Rusové v Kyjevě zasáhli 25patrový dům

Sledujeme online
Ukrajinský Kyjev zažil v noci další dronový útok. Hlášen je jeden zraněný. (25....

Nejméně jeden člověk v pátek v noci utrpěl zranění při ruském vzdušném útoku na ukrajinský Kyjev. Starosta Vitalij Kličko v noci napsal, že ve městě byl vyhlášen raketový poplach. Ruské úřady hlásí...

25. září 2026  9:14

Osada jako prostředek k míru? Izraelská krajní pravice se předvádí, Netanjahu mlčí

Premium
Izraelská krajní pravice se předvádí, poškozuje obraz země ve světě a premiér...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Nezletilé dívky překročily hranici do Libanonu a nadšeně vyprávěly novináři ze serveru Ynet, jak tam založí osadu. Izraelské armádě nějakou chvíli trvalo, než je za hranicí našla, zadržela a převezla...

25. září 2026

V Hradci hořela hala s automobilovými veterány, škoda je asi 20 milionů

Hasiči zasahovali u požáru ve hradeckých Svobodných Dvorech, hořela hala s...

V Hradci Králové ve čtvrti Svobodné Dvory hořela v pátek plechová hala s automobilovými a motocyklovými veterány. Hasiči škodu odhadli na 20 milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil. Příčinu ohně...

25. září 2026  8:58

Do crash testů zapojili poprvé elektromobil, pomáhají s analýzou reálných nehod

Odborníci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického provádějí...

Sérii crash testů, tedy testů simulujících dopravní nehodu, provádějí v tomto týdnu vědci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (VUT). Na parkovišti u Ostrovačic na Brněnsku...

25. září 2026  8:52

Marvel věští další hit. Svět už pomalu šílí z Avengers: Doomsday a zjevně má proč

Snímek z filmu Avengers: Doomsday

Filmový svět Marvelu čeká letos v prosinci největší událost od Avengers: Endgame. Do kin totiž zamíří nová týmovka s podtitulem Doomsday a již nyní je jasné, že půjde o jednu z nejdůležitějších...

25. září 2026  8:50

NATO by mohlo vytvořit letku proti dronům. Analytik vidí vhodný stroj v českém Skyfoxu

Petr Pavel navštívil Národní gardu státu Nebraska. (24. září 2026)

Severoatlantická aliance (NATO) by mohla vytvořit mnohonárodní letku specializovanou na zachycování a ničení útočných dronů, která by umožnila šetřit drahé bojové letouny a zásoby raket...

25. září 2026  8:20

Houbařské žně? Úrodu mohou překazit mrazíky. Mykoložka radí, na co si dát pozor

Premium
Úroda hřibů nalezených v Hostýnských vrších houbařem Radkem Kubou. (říjen 2024)

Houbařská sezona je v Česku v plném proudu. O prodlouženém víkendu mohou lidé v lesích narazit na smrkové i hnědé hřiby, klouzky, kozáky nebo křemenáče. Situace se ale může podle aktuální předpovědi...

25. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Při nehodě na Pražském okruhu zemřeli dva cizinci, dalších šest lidí se zranilo

Nehoda na Pražském okruhu. Zemřeli dva cizinci, další lidé byli zraněni. (25....

Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na pátek zemřeli dva lidé a dalších šest bylo zraněno. Řekl to policejní mluvčí Richard Hrdina. Příčiny nehody policie šetří.

25. září 2026  7:31

Írán nechce pokračovat ve válce. Její konec je ale v rukou USA, vzkázal prezident

V Teheránu se konalo největší prorežimní shromáždění od začátku války. (18....

Je v rukou Spojených států, aby se rozhodly, zda chtějí válku proti Íránu ukončit, či nikoli. V rozhovoru pro televizní stanicí Fox News v New Yorku to ve čtvrtek uvedl íránský prezident Masúd...

25. září 2026  7:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde