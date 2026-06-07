Ruský dron zasáhl sklad jaderného paliva u Černobylu. Radiace zůstává v normě

Generální štáb ukrajinské armády a státní jaderná agentura v samostatných prohlášeních uvedly, že budova určená k příjmu kontejnerů s vyhořelým palivem byla částečně zničena. V době útoku se v ní ale žádné jaderné palivo nenacházelo. Požár, který po zásahu vypukl, hasiči uhasili a incident si nevyžádal žádné zraněné.
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Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) uvedla, že úder způsobil značné škody na skladu a tlaková vlna zasáhla také okolní budovy. Podle ukrajinských úřadů však úroveň radioaktivního záření zůstává v povolených limitech. MAAE plánuje na místo vyslat svůj tým, který prověří rozsah škod.
„Rusové v neděli opět zaútočili na speciální zónu v okolí jaderné elektrárny v Černobylu. Dron typu Šáhed zasáhl jednu z budov centrálního skladu vyhořelého paliva. Jde o zařízení kritické infrastruktury a o mimořádně ohavný ruský útok,“ uvedl na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Není to poprvé, co ruské síly ohrožují ukrajinská jaderná zařízení. Ruské jaderné vydírání a ohrožování jaderné bezpečnosti jsou systematické, záměrné a nepřijatelné. Zaslouží si mezinárodní odsouzení a zvýšený tlak na agresora,“ napsal na X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
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Ruský dron už v minulosti poškodil ochranný kryt nad reaktorem černobylské elektrárny, který byl v dubnu 1986 zničen při nejhorší jaderné havárii v dějinách. Moskva tehdy svou účast na útoku popřela.
Kyjev a Moskva se zároveň dlouhodobě vzájemně obviňují z útoků na Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny, která je největším jaderným zařízením v Evropě a od roku 2022 ji kontrolují ruské síly.
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14. února 2025