Rusko masivně zpřísní dohled nad cizinci, každému přiřadí „úroveň důvěry“

Rusko pracuje na rozsáhlém digitálním systému pro sledování cizinců. Úřady v něm chtějí shromažďovat biometrická, osobní i zdravotní data. Každému člověku pak na základě toho přidělí takzvanou „úroveň důvěry“. Moskva tvrdí, že opatření zlepší vládní služby. Kritici varují před ztrátou soukromí a možným zneužitím.
Základem návrhu je digitální karta vytvořená pro každého cizince, jenž vstoupí na území Ruska, opustí ho nebo v zemi žije. Úřady chtějí sloučit data z různých státních institucí do jedné databáze spravované resortem vnitra, což jim umožní sledovat jednotlivce napříč evidencemi.

Jedním z hlavních prvků systému je takzvaná úroveň důvěry. Úřady ji chtějí určovat především podle toho, zda od daného člověka získaly biometrická data, jako jsou otisky prstů či fotografie.

Projekt stojí na příkazu prezidenta Vladimira Putina, jenž požádal zákonodárce, aby do 30. června předložili vládě finální podobu pravidel.

Digitální profily mají obsahovat širokou škálu informací, od základních údajů, jako je jméno, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, telefonní číslo a e-mailová adresa, až po citlivé informace, včetně zdravotních důvodů, kvůli nimž mohou úřady někomu odepřít vstup do země.

Rusko v současnosti zakazuje vstup cizincům s kteroukoli ze 16 nemocí, které považuje za hrozbu pro veřejné zdraví, od HIV až po koronavirové infekce. Systém má podle portálu Meduza zároveň mapovat rodinné vazby a vytvářet propojené profily blízkých příbuzných, včetně dětí.

„Cílem je totální podřízenost“

„Moskva to nazývá zjednodušeným poskytováním služeb a optimalizací výměny informací. Ve skutečnosti ale tento projekt představuje zpřísnění kontroly a dohledu. Hlavním cílem není pomoc lidem, ale totální podřízenost státnímu systému,“ uvedla ukrajinská rozvědka SZRU.

Součástí digitálních profilů cizinců mají být také přechody hranic, pobyty v Rusku, zaměstnání, majetek, daňová historie nebo vzdělání.

Ruské úřady tvrdí, že systém pomůže v boji proti nelegální migraci, zabrání podvodům a zlepší vládní služby, kritici však vyjadřují obavy ohledně ochrany soukromí a možného zneužití.

Rusko začalo se shromažďováním citlivých údajů cizinců už v předchozích letech. Od začátku roku 2025 si cizinci mohou pořídit ruské telefonní číslo jen tehdy, pokud si založí účet na portálu Státních služeb a osobně navštíví banku, kde odevzdají fotografii a hlasový záznam. Bez splnění těchto podmínek se k mobilním službám nedostanou.

Země zároveň rozšířila kontroly na hranicích. Od prosince 2024 musí cizinci přistávající na moskevských letištích při vstupu do země poskytnout úředníkům biometrické údaje včetně otisků prstů.

