Zprávy zpravodajských služeb USA jsou v rozporu s tvrzeními amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho mírových vyjednavačů, podle kterých si Putin přeje konec války na Ukrajině. Nejnovější ze zpráv je z konce září, uvedl jeden ze zdrojů agentury Reuters. Americké zpravodajství je rovněž v rozporu s tvrzením Putina o tom, že pro Evropu nepředstavuje hrozbu.
Peskov v pondělí řekl, že Moskva neví, jak důvěryhodné jsou zdroje Reuters, ale že pokud je zpráva agentury přesná, její zdroje se mýlí. „Absolutně to není pravda,“ dodal Peskov o hodnocení amerických zpravodajců.
Na americké zprávy reagoval i náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko je připraveno v právně závazném dokumentu potvrdit, že nemá v úmyslu zaútočit na žádnou členskou zemi Evropské unie ani Severoatlantické aliance, uvedl podle agentury RIA Novosti.
„My samozřejmě nemáme v úmyslu napadnout země EU a NATO. Rusko nesleduje žádné expanzivní cíle, které jsou naší zemi připisovány. Jak již uvedl ruský prezident (Vladimir Putin), jsme dokonce připraveni to právně zakotvit,“ řekl Rjabkov na mezinárodním diskusním fóru.
Rozhovory s Rusy byly produktivní, Moskva chce mír, prohlásil Witkoff
Americké závěry jsou konzistentní od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, píše Reuters. Z velké části se shodují s názory evropských lídrů a zpravodajských agentur, že Putin touží po celé Ukrajině a územích bývalých států sovětského bloku, včetně členů NATO.
„Zpravodajství vždy mluvilo o tom, že Putin toho chce víc,“ řekl demokratický kongresman Mike Quigley ze sněmovního výboru pro zpravodajské služby. „Evropané o tom jsou přesvědčení. Poláci jsou o tom naprosto přesvědčení. Pobaltské státy si myslí, že jsou první na řadě,“ dodal Quigley.
Kreml: Návrhy EU a Kyjeva k míru nevedou, Putin je připraven jednat s Macronem
Zprávu Reuters v sobotu na sociální síti X popřela šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová. Představitelé zpravodajských služeb podle ní zákonodárce informovali, že Rusko se chce vyhnout širší válce s Evropou a že výkon jeho vojsk na Ukrajině svědčí o tom, že v současné době nemá kapacitu na obsazení „celé Ukrajiny, natož Evropy“.
Agenturu Reuters Gabbardová obvinila z šíření lží a propagandy jménem válečných štváčů, kteří podle ní chtějí podkopat Trumpovo mírové úsilí.