Mluvit o zrušení schůzky Putina s Trumpem není správné, říká mluvčí Kremlu

„Prezidenti se nemohou scházet, jen aby se setkali, nemohou jen tak mrhat časem, a to otevřeně říkají. Proto dali pokyn (ruskému ministru zahraničí Sergeji) Lavrovovi a (americkému ministru zahraničí Marku) Rubiovi, aby tento proces připravili. Je to komplikovaný proces,“ řekl Peskov.
Americký prezident Trump v sobotu řekl, že se se svým ruským protějškem Putinem nesetká, dokud nebude možné uzavřít mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. „Víte, musíme uzavřít dohodu, nebudu ztrácet svůj čas,“ řekl Trump novinářům.
Putin spěšně poslal vyjednavače do USA, aby zachránil vztahy s Trumpem
Spojené státy ve středu oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností. Americký ministr financí Scott Bessent sdělil, že Washington k sankcím přistoupil, protože Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině. O něco později Trump řekl, že zrušil plánovaný summit v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.
Moskva po uvalení amerických sankcí do Washingtonu vyslala svého hlavního vyjednávače Kirilla Dmitrijeva. Ten v pátek na sociální síti X napsal, že jeho návštěva byla naplánována už před časem na pozvání americké strany. Dialog mezi Ruskem a USA podle něj musí pokračovat. Dmitrijev se podle agentury AFP v sobotu setkal s představiteli Trumpovy administrativy. Podle portálu Axios se ten den v Miami sešel s Trumpovým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem.