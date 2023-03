Naši letci bombardují děti, napsal ruský senior. Odsedí si sedm let

„Zabíjíme děti a ženy a na Prvním kanálu zpíváme písně. My, Rusko, jsme se stali bezbožníky. Smiluj se nad námi, Bože,“ napsal loni v březnu Simonov na sociální síť VKontakte. Druhý příspěvek byl ještě stručnější: „Ruští letci bombardují děti.“

Aby bylo jasno, Simonov není žádný influencer. Jeho profil sleduje jen pár lidí, ruskou sociální síť používá především jako rodinné album. Podle portálu SOTAVision se ovšem rychle našly dvě bdělé občanky cítící potřebu nahlásit ho příslušným úřadům.

Jistá Anna Gelová upozornila policii prý proto, že Simonovova vyjádření odporovala svodkám ministerstva obrany a také jejím principům. Prý se jí nelíbí, když někdo kritizuje její vlast. Druhá udavačka příspěvky vyhodnotila jako „výlupek liberalismu“.

SOTA @Sota_Vision Пенсионер Михаил Симонов, обвиняемый в «фейках» об армии попросил не забывать его и писать ему письма



Бывшая жена и его взрослые дети на заседаниях не появляются, их показания в деле не заявлены. Передачами в СИЗО занимается дочь его коллеги. https://t.co/y2XMMHQUBw oblíbit odpovědět

Rodák z Voroněže poslední roky prožil v Bělorusku a pracoval jako provozní restauračního vozu na dálkových tratích. Zatčen byl v listopadu minulého roku, kdy na skok přijel do Moskvy. Podle portálu Meduza mu mohl přitížit i fakt, že ruské vedení už v minulosti kritizoval.

„Dva tyrani se rozhodli zničit Bělorusko,“ komentoval před třemi lety Putinovu podporu běloruského prezidenta Lukašenka. „Ne a ne, my Rusové to nedovolíme. Krym, Doněck a to už stačilo,“ napsal v dobách masových běloruských protestů proti zfalšovaným volbám. To podle prokurátora potvrzuje, že jedná z „politické nenávisti“.

Simonov u soudu částečně přiznal vinu, před napsáním osudových komentářů prý trochu popil. Ale kritika armády? „Otec byl voják, zasvětil život armádě... Byl veteránem Velké vlastenecké války. Proto nemohu mít k armádě negativní vztah. To je, jako kdybych poplival hrob vlastního otce,“ kál se Simonov v závěrečné řeči, kterou zveřejnil portál Mediazona.

Jeho světonázor prý formovala matka, která přežila blokádu Leningradu. „Vyprávěla, jak vezla po zamrzlé Něvě na sáňkách své mrtvé rodiče, aby je pohřbila, jak přežila hrůzy Velké vlastenecké války. Vždy doufala, že to byla válka poslední,“ vysvětloval soudu Simonov. Máma v něm prý zasila přesvědčení, že válka je zlo a lidský život je nejvyšší priorita.

Zákon proti diskreditaci ruské armády byl přijat ihned po začátku invaze na Ukrajinu a představuje hlavní právní instrument k potírání hlasů kritizujících ruskou agresi. V polovině března ho parlament potřetí rozšířil, takže brzo bude zakázáno kritizovat i žoldnéře z Wagnerovy skupiny.

Na základě paragrafu byly od začátku války zadrženy tisíce obyčejných lidí i prominentních kritiků režimu. Například populární moskevský politik Ilja Jašin dostal za videostream o ruských zvěrstvech v Buči loni v prosinci 8,5 roku vězení.

Značnou pozornost vyvolal také případ Alexeje Moskaljova. Do problémů se zákonem se dostal poté, co jeho dcera loni ve škole nakreslila obrázek proti invazi na Ukrajinu. Koncem února vyfasoval dva roky, před vynesením rozsudku ovšem utekl z domácího vězení. Podle posledních informací ho ve čtvrtek zadrželi v Minsku.