Rodit v šestnácti je super. Ruská média na povel Kremlu brojí proti bezdětnosti

„Nejdřív jsme používali ochranu, ale pak jsme se na to vykašlali,“ říká sedmnáctiletá Aňa z Amursku. Její příběh je hlavním tématem jedné z epizod reality show Mámou v šestnácti na ruském kanálu Ju, která se věnuje teenagerkám, jež neplánovaně otěhotněly.

Aňa v mládí přišla o oba rodiče a poté ji vychovávala sestra. Na začátku dílu se diváci seznámí s jejím přítelem Semjonem, osmnáctiletým svářečem. V hodinové epizodě Aňa řeší řadu problémů včetně zjištění, že Semjon „má sklony zmizet a pařit“. Nakonec se partnerům narodí dcera. „Pokud budete ve stejné situaci jako já, nebojte se a dítě si nechte,“ nabádá Aňa ostatní mladé ženy.

V dalším dílu se objevuje sedmnáctiletá Kristina z města Ťumeň, která otěhotněla se svým devatenáctiletým přítelem Sašou. „Je to hudebník, píše rap, a to mi přijde strašně cool,“ říká na úvod. O hodinu a půl později ale zjistíme, že Saša těhotnou Kristinu opustil kvůli své bývalé přítelkyni.

„Dítě přináší štěstí, ať se děje cokoli. Nikdy vás neopustí, jste pro něj číslo jedna. Všechny ty řeči o tom, že s dítětem zůstanete sami, to je nesmysl. S dítětem nikdy nezůstanete sami,“ říká na konci Kristina.

Podle portálu Meduza se pořad do začátku roku jmenoval „Těhotná v šestnácti“, ale stanice poté název bez odůvodnění upravila. Došlo i k dalším změnám. Děvčata na rozdíl od minulých sezon show neuvažují o potratu a rovnou jsou rozhodnutá, že si dítě nechají.

Fanoušci si také začali stěžovat na opakující se obsah dílů. „Předtím se v pořadu říkalo: ‚Dobře si to rozmyslete – těhotenství je velká zodpovědnost.‘ Teď je to: ‚Mějte děti co nejdřív‘,“ popsal jeden z nich.

Televize Ju vysílá také pořady nazvané Supermáma, Dny v porodnici, Říkejte mi máma a Mámou ve 45 letech. Ruské stanice jsou rovněž plné reklamních spotů, které vychvalují výhody velkých rodin.

„Ochrana před neužitečnými ideologiemi“

Meduza dává televizní nabídku do souvislosti s pokračující snahou úřadů podpořit porodnost omezením přístupu k interrupcím, zaváděním hodin „rodinných hodnot“ ve školách a bojem proti propagaci bezdětnosti. Její zákaz v úterý přijala ruská Státní duma, zákon musí ještě schválit Rada federace a podepsat prezident Vladimir Putin.

Podle návrhu zákona hrozí lidem obviněným z propagace bezdětnosti v médiích, filmech a reklamách pokuta až 400 tisíc rublů (98 tisíc korun), státním zaměstnancům dvojnásobek této částky. Peněžitý trest pro právnické osoby může dosáhnout pěti milionů rublů (1,2 milionu korun).

„Přijímáme tento zákon, abychom ochránili naše mladé lidi před neužitečnými ideologiemi,“ uvedla poslankyně Nina Ostaninová.

Putin a další představitelé Ruska v posledních letech stále častěji nabádají k dodržování takzvaných tradičních hodnot, jež prezentují jako protiklad k západnímu liberalismu. Ten označují za zdegenerovaný.

Nový zákon má za cíl napravit hlubokou demografickou krizi, kterou Rusko zdědilo ze sovětské éry a z níž se mu navzdory řadě opatření na podporu porodnosti nikdy nepodařilo vymanit.

V červenci Kreml uznal, že demografická situace je „katastrofální pro budoucnost národa“. Putin řekl, že ho demografická krize „pronásleduje“, a označil ji za kritický problém národní bezpečnosti, protože perspektiva dlouhodobého úbytku obyvatelstva hrozí úměrnou ztrátou ruské moci.

Nezávislý ruský demograf Alexandr Rakša odhadl, že počet úmrtí v Rusku letos převýší počet narozených dětí o 608 tisíc, přičemž celkový počet obyvatel se po přistěhování asi 60 tisíc lidí sníží o 550 tisíc.

V září ruský statistický úřad oznámil, že počet narozených dětí za první pololetí klesl na 599 600, což je nejméně od roku 1999.

Podle odhadů Rosstatu bude příští rok míra porodnosti v Rusku činit 1,41 dítěte na ženu. Za hraniční hodnotu potřebnou k zachování populace se obvykle považuje hodnota 2,1 potomka na jednu ženu.

Monopol na těla a hlasy žen

„Zákon je varování ženám, že stát chce mít monopol na jejich tělo, jejich hlas, jejich soukromý život,“ řekla listu The Washington Post Daria Serenková, zakladatelka hnutí Feministický protiválečný odpor.

Ženy se podle ní zdráhají hájit svá práva kvůli riziku zatčení a odsouzení. „Je ticho. Ženy mají strach. Nechtějí jít k soudu, protože dobře vědí, jaké to bude mít následky,“ uvedla Serenková, jež žije v exilu.

Zákaz propagace bezdětnosti by mohl ženy trestat za banální „provinění“, například pokud se na internetu podělí o těžkosti mateřství či vysoké finanční náklady spojené s výchovou dětí. Společnosti prodávající antikoncepci by zase mohly čelit omezením v oblasti reklamy.

„Pokud bude návrh zákona přijat v současné podobě, bude věta ‚Jak můžete rodit, když je v Rusku taková bída‘ trestná,“ uvedla ruská skupina na ochranu práv První odbor.

Někteří ruští zákonodárci vyzvali také k zavedení daně z bezdětnosti – podobně jako ji kdysi zavedl sovětský diktátor Josif Stalin.

Státní duma v úterý rovněž přijala zákon, který zakazuje adopce ruských dětí ze strany občanů zemí, v nichž je legální změna pohlaví. Podle předkladatele normy Vjačeslava Volodina jde o nejméně 15 zemí, z nichž většina je v Evropě. Adopci ruských dětí občany USA zakázalo Rusko už v roce 2012.