U hranic s Ruskem chceme po válce demilitarizovanou zónu, žádá Kyjev

V Rusku by po konci války měla vzniknout demilitarizovaná zóna, která by zajistila bezpečí obyvatel Ukrajiny. V pondělí to na Twitteru uvedl Mychajlo Podoljak z kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Zóna by se podle poradce týkala západoruských oblastí přímo sousedících s Ukrajinou. Oblast sousedící s okupovaným Krymem nezmínil.