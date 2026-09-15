Ruská fregata vystřelila světlice na dánský vrtulník. Jen těsně minula

Vrtulník byl na rutinní misi, jejímž cílem bylo vyfotografovat ruskou fregatu, uvedlo velitelství dánské armády.
Světlice jsou pyrotechnické prostředky, které se obvykle používají jako varovný signál na moři, připomnělo velitelství.
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Dánsko, které je členským státem NATO, si kvůli incidentu předvolá ruského velvyslance v Kodani, sdělil ministr obrany Jeppe Bruus televizní stanici TV2.
Ruská ambasáda na žádost o komentář bezprostředně nereagovala.