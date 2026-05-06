Samotný Fjodor Ščukin se přitom stal dočasnou úřadující hlavou severokavkazské republiky do té doby, než tamní parlament zvolí nového stálého představitele republiky, píše agentura TASS.
Ščukin dosud působil jako předseda Nejvyššího soudu Dagestánu. Jeho jméno navrhl předseda regionálního parlamentu Zaur Askenděrov a Putin následně kandidaturu podpořil podpisem příslušného dekretu.
Dagestán na konci března zasáhly mimořádně silné povodně, které jsou označované jako ty nejhorší za sto let. Prudké deště způsobily rozvodnění řek, které zaplavily rozsáhlé oblasti včetně metropole Machačkaly. Povodně poškodily energetickou infrastukturu a odřízly stovky obcí od okolního světa.
Nový uřadující lídr uvedl, že se chce soustředit především na obnovu základních služeb a pomoc postiženým obyvatelům. Prioritou má být oprava dodávek elektřiny a vody, obnovení svozu odpadu i vyplácení kompenzací lidem, které katastrofa zasáhla. Uvedla to již zmiňovaná agentura TASS. Volby nového vůdce Dagestánu by se podle ruských médií mohly uskutečnit tento rok v září.
10. dubna 2026