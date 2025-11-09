Vrtulník spadl v dagestánské vesnici Achi-Su u Kaspického moře na obytný dům. V něm v té době nikdo nebyl.
Ruská média původně uváděla, že na palubě byli turisté. KEMZ nicméně později zveřejnilo jména obětí. Čtyři zaměstnanci závodu zemřeli, spolu s leteckým mechanikem. Další tři lidé byli zraněni.
Není jasné, co vedlo k zřícení vrtulníku. Ruský letecký úřad Rosaviacija ji klasifikuje jako „katastrofu“. Podle vyšetřovatelů nic zatím neukazuje na sabotáž. Svědci tvrdí, že vrtulník během letu začal hořet a posádka se pokusila přistát na pláži.
KEMZ je pod západními sankcemi za svoji participaci na ruské agresi vůči Ukrajině. Závod vyvíjí a vyrábí vybavení pro ruské letouny Suchoj a MiG.
Portál Kyiv Independent připomíná, že kvůli sankcím ruský letecký průmysl nemá potřebné západní součástky, což se projevuje na vysoké poruchovosti ruských strojů.