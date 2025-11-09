Poškozený ruský vrtulník dosedl a opět vzlétl. Záběry havárie se šíří internetem

Autor:
  16:03
Ruský vrtulník Ka-226 se v pátek zřítil v Dagestánu. Na palubě byli zaměstnanci Kizljarského elektromechanického závodu (KEMZ). Pět lidí zemřelo, včetně zástupce generálního ředitele závodu pro stavebnictví a dopravní podporu. Záběry pádu se šíří na sociálních sítích.

Vrtulník spadl v dagestánské vesnici Achi-Su u Kaspického moře na obytný dům. V něm v té době nikdo nebyl.

Ruští zbrojařští šéfové zahynuli při havárii vrtulníku
Ruský vrtulník Ka-226 se zřítil v dagestánské vesnici Achi-Su u Kaspického moře. Na palubě byli zaměstnanci Kizljarského elektromechanického závodu. (7. listopadu 205)
Ruský vrtulník Ka-226 se zřítil v dagestánské vesnici Achi-Su u Kaspického moře. Na palubě byli zaměstnanci Kizljarského elektromechanického závodu. (7. listopadu 205)
Ruský vrtulník Ka-226 se zřítil v dagestánské vesnici Achi-Su u Kaspického moře. Na palubě byli zaměstnanci Kizljarského elektromechanického závodu. (7. listopadu 205)
12 fotografií

Ruská média původně uváděla, že na palubě byli turisté. KEMZ nicméně později zveřejnilo jména obětí. Čtyři zaměstnanci závodu zemřeli, spolu s leteckým mechanikem. Další tři lidé byli zraněni.

Není jasné, co vedlo k zřícení vrtulníku. Ruský letecký úřad Rosaviacija ji klasifikuje jako „katastrofu“. Podle vyšetřovatelů nic zatím neukazuje na sabotáž. Svědci tvrdí, že vrtulník během letu začal hořet a posádka se pokusila přistát na pláži.

VIDEO: Súdánští beduíni sestřelili vojenský iljušin. Na palubě byli Rusové

KEMZ je pod západními sankcemi za svoji participaci na ruské agresi vůči Ukrajině. Závod vyvíjí a vyrábí vybavení pro ruské letouny Suchoj a MiG.

Portál Kyiv Independent připomíná, že kvůli sankcím ruský letecký průmysl nemá potřebné západní součástky, což se projevuje na vysoké poruchovosti ruských strojů.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Poškozený ruský vrtulník dosedl a opět vzlétl. Záběry havárie se šíří internetem

Ruští zbrojařští šéfové zahynuli při havárii vrtulníku

Ruský vrtulník Ka-226 se v pátek zřítil v Dagestánu. Na palubě byli zaměstnanci Kizljarského elektromechanického závodu (KEMZ). Pět lidí zemřelo, včetně zástupce generálního ředitele závodu pro...

9. listopadu 2025  16:03

Filipíny kvůli supertajfunu spěšně evakuují, může ohrozit 30 milionů obyvatel

Úřady nařídily evakuaci obyvatel východním Filipín, na které míří tajfun...

Tajfun Fung-wong, který brzy odpoledne SEČ zasáhne východní Filipíny, po cestě zesílil a změnil se v supertajfun. Úřady zhruba 116milionové země už informovaly o první oběti a evakuaci téměř 1,2...

9. listopadu 2025  10:06,  aktualizováno  15:55

Jehovisté mohou fungovat dál. Při kontrole jim pomohly i tisíce dopisů ministerstvu

Při mimořádném sjezdu v pražské O2 areně se několik desítek svědků Jehovových...

V únoru hrozil Náboženské společnosti Svědků Jehovových zánik. Ministerstvo kultury mělo důvodné podezření, že církev porušuje zákon například tím, že svým členům neumožňuje svobodnou změnu...

9. listopadu 2025  15:30

Rusové si z Ukrajiny udělali lidské safari, hlásí Angelina Jolie. Sama unikala dronu

Americká herečka a ambasadorka dětského fondu UNICEF Angelina Jolie navštívila...

Americká herečka Angelina Jolie se vyjádřila ke své návštěvě Ukrajiny. Uvedla, že dronová hrozba je všudypřítomná a i ona se musela vyhýbat ruskému bezpilotnímu letounu. Citovala místní, podle...

9. listopadu 2025  14:57

VIDEA TÝDNE: Spor o ukrajinskou vlajku, česká Miss Earth a výhrůžky vojákům

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Po týdnu je tady souhrn videí, která vás za uplynulých sedm dní nejvíc zaujala. Okamura jako první věc ve funkci předsedy Sněmovny nechal sundat Ukrajinskou vlajku z budovy. Češka Natálie Puškinová...

9. listopadu 2025  14:27

Velký třesk, balet s rolbou, Ewa Farna. Horáckou arénu otevřela nabitá show

Pod střechou Horácké arény v Jihlavě se zavěšeni na lanech vznášejí živí...

Pět a půl tisíce diváků v hledišti, přibližně devět stovek vystupujících na ledě, třech pódiích a všech schodištích haly, a také v blízkém okolí arény. A především téměř čtyři hodiny úžasné show, na...

9. listopadu 2025  14:12

GLOSA: Co se stane, když se i sama smrt musí odebrat na odpočinek

Obálka komiksu Mnoho smrtí Laily Starr

Představme si, že z našeho světa zmizí smrt. A zapomeňme na chvíli na „smrťáčka“ Václava Lohniského z pohádky Dařbuján a Pandrhola, zavřeného v sudu. Tandem britských komiksových autorů Ram V...

9. listopadu 2025

Rajchlova mučednická poloha je směšná, videa sám šířil, napsala Černochová

Tisková konference ministryně obrany Jany Černochové (ODS) ke čtyřem rokům ve...

Ministryně obrany v demisi Jana Černochová se ostře pustila do poslance Jindřicha Rajchla kvůli jeho sporům s aktivisty okolo provokatéra Mikea Oganesjana, kteří tvrdí, že Rajchl natáčel sexuálně...

9. listopadu 2025  13:46

Havlíček připustil konec muniční iniciativy i ukrajinských vlajek na resortech

Karel Havlíček z hnutí ANO (14. října 2025)

Stažení ukrajinské vlajky z budovy Sněmovny, které nařídil nový předseda Tomio Okamura (SPD), vyvolalo vlnu kritiky. Místopředseda ANO Karel Havlíček v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News...

9. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  13:45

VIDEO: Nelízl a do práce nedojel. Dvěma zákazům řízení se motorkář ještě divil

Motocyklista se zákazem mířil do práce, nakonec skončil na služebně

Hned dva zákazy řízení měl z dřívějška na svém kontě motocyklista, kterého zastavili policisté v brněnských Židenicích. Zakázali mu další jízdu, stroj nechali odtáhnout a místo do práce, kam údajně...

9. listopadu 2025  13:31

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Nafoukli rozpočet o 15 miliard, tvrdí Babiš. Nemá návrh, nechce šetřit, uvedl Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš tvrdí, že v návrhu rozpočtu končící vlády chybí přes 85 miliard korun na výdajích. 15 miliard korun příjmů pak označil za nafouknutých a neexistujících....

9. listopadu 2025  11:11,  aktualizováno  13:26

Silné vlny na Tenerife zabily tři lidi, další strhly do oceánu. Hrozí i silný vítr

Tenerife

Na tři vzrostl počet obětí na španělském ostrově Tenerife, který v sobotu zasáhly silné vlny. Dalších 15 lidí zůstává podle záchranářů zraněno. Úřady nabádají k opatrnosti.

9. listopadu 2025  13:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.