Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku, místní obyvatelé mnohdy zápasí s tím, jak se vůbec dostat do sousední vesnice.
Rozbité silnice tu nejsou jen technickým problémem, ale symbolem propasti mezi moskevskými sny a životem na periferii ruského impéria.
Zatímco velkolepé projekty plní titulky ruských médií, skutečnost na Čukotce zůstává drsná a neúprosná.
V odlehlé Čukotce, kde zima trvá déle než léto a vzdálenosti mezi osadami se měří spíš v dnech než v kilometrech, se silniční síť rozpadá doslova před očima.
Rozbité úseky, propadlé mosty a chybějící údržba činí z každé cesty dobrodružství, na které se vydávají jen ti nejodvážnější.
Ironií osudu je, že zatímco obyvatelé regionu volají po alespoň základní infrastruktuře, Putinův vyslanec Kirill Dmitriev nedávno propagoval projekt podmořského tunelu spojujícího Čukotku s Aljaškou.
Podle jeho plánů by měl stát přes šest miliard liber a propojit Rusko s USA přes Beringův průliv. Místní se tomu jen hořce smějí. Sotva totiž projedou po cestě k nejbližšímu městu.
V zimě se sice dá jezdit po tzv. zimních cestách, improvizovaných trasách přes zamrzlé řeky. Ty však na jaře mizí spolu s ledem.
