Osvětová exkurze v ruském covidáriu se zvrhla. Lékaři odpůrce nepřesvědčili

Pacientů s těžkými případy neubývá, očkovaných přibývá jen pomalu. Přetíženým lékařům v jedenácti z největších ruských covidových nemocnicích došla trpělivost – v otevřeném dopise vyzvali nedávno odpůrce očkování proti koronaviru i popírače existence nákazy, aby dorazili na exkurzi do takzvaných červených zón, na jednotky intenzivní péče a do márnic, kde se o rozsahu epidemie mohou přesvědčit na vlastní oči. Do jedné z moskevských klinik se skutečně vydala skupina lidí, kteří pandemii zpochybňují. Už průběh celé akce ale ukázal, že se mine zamýšleným účinkem.

Byli to naprosto neadekvátní lidé. Měl je hned u vstupu vyšetřit psychiatr. Pacientům říkali, že na nemocné vypadají až moc dobře a že jsou to herci.