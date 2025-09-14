Rusové na cvičení s Bělorusy úspěšně otestovali hypersonickou raketu Cirkon

Autor: ,
  12:49
Rusko při společném vojenském cvičení s Běloruskem, jehož se účastní na 30 000 vojáků, otestovalo hypersonickou střelu Cirkon (Zirkon). Podle Moskvy je vyslalo na cíl v Barentsově moři.
Rusko při společném vojenském cvičení s Běloruskem otestovalo hypersonickou...

Rusko při společném vojenském cvičení s Běloruskem otestovalo hypersonickou střelu Cirkon (Zirkon), kterou vyslalo na cíl v Barentsově moři. (14. září 2025) | foto: Reuters

Rusko při společném vojenském cvičení s Běloruskem otestovalo hypersonickou...
Ruská a běloruská armáda zahájily společné vojenské cvičení Západ 2025. (12....
Ruská a běloruská armáda zahájily společné vojenské cvičení Západ 2025. (12....
Ruská a běloruská armáda zahájily společné vojenské cvičení Západ 2025. (12....
23 fotografií

„Podle objektivních monitorovacích údajů získaných v reálném čase byl cíl zničen přímým zásahem,“ konstatovalo ruské ministerstvo obrany, které už střelu testovalo opakovaně v minulosti.

Ruský prezident Vladimir Putin už v roce 2019 uvedl, že Cirkon je schopen letět rychlostí zhruba devětkrát vyšší než rychlost zvuku a zasáhnout cíle na moři i na souši na vzdálenost více než 1000 kilometrů. Patří k nové generaci ruských zbraní, které podle Putina mohou zasáhnout jakýkoliv cíl na Zemi a proniknout i americkou protiraketovou obranou.

Ruské manévry v Bělorusku a Baltu začaly. Polsko očekává provokace

Vojenské manévry nazvané Západ 2025 Rusko s Běloruskem zahájily v pátek, trvat mají do úterý. Cvičení začalo v mimořádně vyostřené situaci jen dva dny poté, kdy Polsko poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu nad svým územím sestřelilo ruské drony.

Minsk i Moskva, která už více než tři a půl roku vede válku proti Ukrajině, opakovaně ujišťovaly, že manévry jsou ryze obranného charakteru a že nemají v úmyslu zaútočit na žádnou členskou zemi Severoatlantické aliance. Podle zprávy agentury DPA z tohoto týdne je cvičení v porovnání s minulostí relativně malé. V roce 2021 se manévrů zúčastnilo asi 200.000 vojáků, z nichž se pak značná část podílela na útoku na Ukrajinu z února 2022.

Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

V Krči zasahovali policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

Pražští policisté vyjížděli v neděli okolo poledne do pražské Krče. Oznamovatel jim ohlásil, že ublížil jiné osobě. V bytě ale policisté zraněného ani zbraň nenašli, jeden muž před nimi utekl na...

14. září 2025  12:33,  aktualizováno  13:40

Tři české vrtulníky dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila Černochová

Vrtulníková jednotka pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Vyšle se...

14. září 2025  12:23,  aktualizováno  13:34

Politici uctili výročí prezidenta Masaryka. Bojoval pro demokracii, řekl Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil připomněl u příležitosti výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka jeho důraz na demokracii a na kritické myšlení. Masaryk si všechna...

14. září 2025  13:32

Dálnice D11 u Jiren byla kvůli osazení nosníků nového mostu 18 hodin zavřená

Dálnice D11 u Jiren poblíž Prahy je po osazení nosníků nového mostu opět plně průjezdná. Provoz v obou směrech se podařilo obnovit v neděli hodinu po poledni. Úplná uzavírka začala v sobotu v 19:20 a...

14. září 2025  10:03,  aktualizováno  13:30

Rusové na cvičení s Bělorusy úspěšně otestovali hypersonickou raketu Cirkon

Rusko při společném vojenském cvičení s Běloruskem, jehož se účastní na 30 000 vojáků, otestovalo hypersonickou střelu Cirkon (Zirkon). Podle Moskvy je vyslalo na cíl v Barentsově moři.

14. září 2025  12:49

VIDEA TÝDNE: Atentát na Kirka, tvrdé přistání a ruské drony nad Polskem

Americkou politickou scénou otřásla vražda pravicového aktivisty Charlieho Kirka. Řidič tajemné formule, která se proháněla po českých dálnicích je konečně dopaden. Stěžuje si ale na postup policie....

14. září 2025  12:41

Rusko dále provokuje. Zůstáváme ve střehu, prohlásil Lipavský

Rusko dále provokuje, spojenci v Severoatlantické alianci (NATO) zůstávají ve střehu, Česko podporuje další protiruské sankce. Na síti X to uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský poté, co v sobotu...

14. září 2025  10:43,  aktualizováno  12:10

VIDEO: U Hodonína se objevilo slabší tornádo. Škody však napáchal hlavně déšť

U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Zřejmě však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip...

14. září 2025  11:16,  aktualizováno  12:05

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: ANO odmítne vládu se subjekty proti EU a NATO

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

13. září 2025  18:33,  aktualizováno  14.9 11:51

Povládnou bolševici a proruská SPD, hrozí Výborný. Klidněte emoce, řekl Havlíček

Do říjnových voleb zbývají tři týdny. Jak by mohla vypadat nová vláda? Podle ministra zemědělství Marka Výborného existuje i varianta, že by ANO vládlo spolu s SPD a hnutím Stačilo!, které označil za...

14. září 2025  11:51

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Lékař

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Praha

Dalších 32 708 volných pozic

Při protestech v Nepálu zemřelo 72 lidí. Nová premiérka slibuje změny

Při demonstracích proti korupci a zákazu sociálních sítí zemřelo tento týden podle aktualizovaných údajů nepálské vlády 72 lidí, zraněných v nemocnici je 191. Proti demonstracím zasáhla policie,...

14. září 2025  11:47

Volby by vyhrálo ANO, Piráti dohnali Starosty, SPD je třetí

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,3 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 20,2 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, Piráti,...

14. září 2025  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.