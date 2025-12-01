Podle Putinova dekretu smějí čínští občané kvůli turistice či obchodu přicestovat do Ruska na nejvýše 30 dní či bez víz uskutečnit tranzit přes Rusko jen s běžným pasem.
Opatření se netýká zájemců o práci, studium či trvalý pobyt v Rusku, ani řidičů mezinárodní silniční dopravy či novinářů při pracovních cestách. Už v září přijala analogické opatření čínská strana.
Ředitelka sdružení ruských cestovních kanceláří Maja Lomidzeová odhadla, že počet čínských turistů v Rusku se v důsledku zvýší nejméně o 30 procent, hlavně v pohraničí na ruském Dálném východě.
Další expert Alexandr Bragin dokonce předpokládá, že dlouho očekávané zrušení víz by mohlo počet čínských turistů, které lákají velkoměsta jako Moskva a Petrohrad či historicky atraktivní turistické lokality typu Suzdal, zdvojnásobit.
Loni Rusko navštívilo při zájezdech cestovních kanceláří čtyřikrát více čínských turistů než předchozí rok, skoro 850 000 oproti necelým 200 000 v roce 2023. Loni do Ruska celkem přicestovalo 1,2 milionu Číňanů a do Číny se vydalo 1,6 milionu Rusů. Letos v prvním čtvrtletí přicestovalo 106 700 čínských občanů, napsal časopis Forbes ve své ruské verzi.