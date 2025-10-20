Rusové provedli na počátku října jeden z největších útoků na ukrajinský Lvov za celou válku. Ukrajinský portál Militarnyi z veřejně dostupných zdrojů zjistil, že v tentýž den nad oblastí prolétávaly tři čínské satelity ze série Yaogan-33.
Ukrajinská civilní rozvědka už dříve varovala, že Rusko využívá čínské satelitní poznatky k útokům. „Existují důkazy o vysoké úrovni spolupráce mezi Ruskem a Čínou při provádění satelitního průzkumu území Ukrajiny za účelem identifikace a průzkumu strategických cílů ke zničení,“ uvedl činitel rozvědky Oleh Aleksandrov.
Čína má nyní k dispozici více než 510 satelitů s výzvědnými schopnostmi. A jsou nejen početnější, ale i technologicky výrazně vyspělejší.