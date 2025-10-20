Čínské satelity navedlo nad Ukrajinu ruské zaostávání. Slouží víc Moskvě, či Pekingu?

Čína vysílá na orbitu svůj satelit Yaogan-33. (27. září 2023)

Jan Hron
  20:00
Rusko využívá ke svým vojenským operacím informace z čínských satelitů. Uvádí to ukrajinská rozvědka stejně jako americké vesmírné síly. Spoléhání se na cizí satelitní poskytovatele ukazuje hloubku problémů ruského vesmírného programu. Není jasné, zda poznatky z družic Peking s Moskvou přímo sdílí nebo jestli Rusko pouze využívá služby čínských firem.

Rusové provedli na počátku října jeden z největších útoků na ukrajinský Lvov za celou válku. Ukrajinský portál Militarnyi z veřejně dostupných zdrojů zjistil, že v tentýž den nad oblastí prolétávaly tři čínské satelity ze série Yaogan-33.

Ukrajinská civilní rozvědka už dříve varovala, že Rusko využívá čínské satelitní poznatky k útokům. „Existují důkazy o vysoké úrovni spolupráce mezi Ruskem a Čínou při provádění satelitního průzkumu území Ukrajiny za účelem identifikace a průzkumu strategických cílů ke zničení,“ uvedl činitel rozvědky Oleh Aleksandrov.

Čína má nyní k dispozici více než 510 satelitů s výzvědnými schopnostmi. A jsou nejen početnější, ale i technologicky výrazně vyspělejší.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

