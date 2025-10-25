Proč Rusko zahltilo Ukrajinu drony? Zeptejte se v Číně

Malý, ale smrtící. Ruská kopie íránského dronu Šáhid. | foto: Profimedia.cz

Ladislav Kryzánek
Když ruská armáda kdysi na počátku invaze na Ukrajinu použila íránské kamikaze drony, bylo jich maximálně tak pár desítek. Teď je ruských dronů všude jako smetí. Rusové jich vysílají i přes 800 za den.

Nálety jednosměrných útočných dronů přetěžují ukrajinskou obranu a právě svým počtem poskytují Rusům dříve nepoznanou výhodu nejen na frontě.

Drony jsou naprostou prioritou, poručil vládce Vladimir Putin. A stalo se. Rusko nyní dokáže ročně vyrobit přibližně 30 000 útočných dronů, příští rok se chystá toto číslo zdvojnásobit, uvedl deník The New York Times.

Představy, že Čína by mohla využít svého výsostného vlivu a pák na Rusko k usnadnění mírového urovnání války na Ukrajině, se s výše uvedenými zjištěními dostávají do říše fantazie.

Proč Rusko zahltilo Ukrajinu drony? Zeptejte se v Číně

