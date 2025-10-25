Nálety jednosměrných útočných dronů přetěžují ukrajinskou obranu a právě svým počtem poskytují Rusům dříve nepoznanou výhodu nejen na frontě.
Drony jsou naprostou prioritou, poručil vládce Vladimir Putin. A stalo se. Rusko nyní dokáže ročně vyrobit přibližně 30 000 útočných dronů, příští rok se chystá toto číslo zdvojnásobit, uvedl deník The New York Times.
Představy, že Čína by mohla využít svého výsostného vlivu a pák na Rusko k usnadnění mírového urovnání války na Ukrajině, se s výše uvedenými zjištěními dostávají do říše fantazie.