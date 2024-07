„Budoucnost vidíme v Číně.“ Peking vytlačuje vliv Moskvy ze Střední Asie

Na uzbekistánských silnicích kdysi dominovala auta vyráběná v Rusku. To už ale neplatí. Nyní se po nich prohánějí vozidla čínských značek, jako je BYD a Geely.

V roce 2023 pocházelo z Číny skoro 80 procent importovaných vozidel. Z Ruska přicházely do Uzbekistánu tak malé dodávky, že v oficiálních statistikách spadlo do kategorie „jiné země“.

Bez západních komponentů klesla výroba aut v samotném Rusku, kde též Čína začíná se svými vozy výrazně posilovat svou pozici. Padající podíl ruských výrobců na uzbekistánském trhu nicméně reflektuje širší trend klesajícího vlivu Ruska ve Střední Asii, kde jeho ekonomickou přítomnost nahrazuje Čína.

Portál Eurasianet podotýká, že ruští představitelé si očividně nechtějí novou skutečnost připustit. V dubnu zástupce ruského ministerstva průmyslu a nerostných zdrojů Igor Kamynin na veletrhu v uzbeckém hlavním městě Taškentu prohlásil, že „Rusko a Čína jsou v očích uzbeckých představitelů rovnocennými partnery se stejným podílem na obchodním obratu“.

Čísla ale hovoří jinak. Uzbecko-ruská obchodní výměna v loňském roce dosáhla 9,8 miliardy dolarů, což je téměř o 30 procent méně než uzbecko-čínská ve výši 13,7 miliardy. Během prvního čtvrtletí letošního roku dosáhl obchodní obrat mezi Čínou a Uzbekistánem 3,01 miliardy dolarů, s Ruskem pak 2,5 miliardy dolarů.

Statistiky též odhalují klesající počet uzbeckých pracovníků mířících do Ruska. Zatímco v roce 2022 tam působilo 1,45 milionu Uzbeků, loni jejich počet klesl na 1,3 milionu. Řada Uzbeků namísto odchodu do cizí země zůstává doma a využívá nabídky čínských podniků.

Jedním z nich je devětadvacetiletý Sanjarbek Čulmatov. „Každý, kdo je nezaměstnaný, může najít práci tady. Nemusí jezdit do Ruska,“ řekl listu The Wall Street Journal. On sám si přeje, aby počet čínských továren v zemi rostl.

Podobný názor má i uzbecká inteligence. Devatenáctiletý absolvent elitní střední školy Nodirxon Mahmudov podotýká, že tři z jeho 26 spolužáků odjeli studovat do Číny. Nikdo do Ruska, kam by se dříve hlásili na ruské univerzity. „Všichni vidí budoucnost v Číně,“ dodává.

Obcházení Ruska

Čína má ve Střední Asii své strategické zájmy. Chce postavit rozsáhlou železnici, která by vedla přes středoasijské státy, Kavkaz a Turecko až k Egejskému moři. Obešla by přitom Rusko a nepotřebovala by jeho souhlas, aby přes něj mohlo proudit čínské zboží do Evropy.

„Čínští představitelé to považují za důležitou alternativní trasu pro zboží směřující do Evropy, zejména pokud se současná trasa přes Sibiř stane problematickou,“ uvádí bývalý americký diplomat a nyní emeritní profesor východoasijských studií na Pensylvánské státní univerzitě William Duiker. „Je zcela nepochybné, že v tomto regionu existuje prvek geopolitického soupeření a rivality mezi Moskvou a Pekingem.“

Podle Miršojdy Aslanova, bývalého uzbeckého diplomata a analytika think-tanku Centrum pro progresivní reformy, Rusko po léta využívalo svého vlivu na Kyrgyzstán, aby výstavbu této železniční trasy zpomalilo. Válka na Ukrajině, západní sankce a oslabená ekonomická pozice Ruska ale změnily dynamiku a středoasijské státy začaly hledat stabilnějšího partnera. V červnu Uzbekistán, Kyrgyzstán a Čína podepsaly dohodu, že trať vybudují.

Rusko též znepokojují snahy středoasijských států využít Čínu k diverzifikaci svého energetického mixu. Energetika pro něj vždy byla výsadní zbraň používaná k prosazování zájmů.

I rozdělení rolí Ruska jako bezpečnostního garanta a Číny jako investora přestává platit. Středoasijské země nepodpořily ruskou agresi na Ukrajinu a protestují proti tomu, aby Moskva využívala jejich občany ve svém válečném úsilí.

„Mohou se také snažit využít Čínu jako protiváhu proti Rusku, aby upevnily svou nezávislost,“ myslí si bývalý americký vojenský zpravodaj a bezpečnostní analytik Anders Corr, podle něhož se středoasijské státy obávají, aby nenásledovaly osudu Ukrajiny. „Možná si myslí, že sblížení s Čínou jim nějakým způsobem umožní držet Rusko na uzdě.“

Rusko je nicméně stále ve hře. Elity regionu stále mají na Moskvu vazby a ruština je hlavním dorozumívacím jazykem. List The New York Times poukazuje na to, že Moskva stále těží z obav zasetých ještě za vlády SSSR – totiž že Čína může svými miliony obyvatel poměrně řídce osídlenou Střední Asii ovládnout.

Obě asijské velmoci v regionu zároveň stále spolupracují. Mají zájem na stabilitě režimů, které mají navázanou jen malou či žádnou spolupráci se západními armádami. Sdílí též obavy z islámského fundamentalismu, který má v těchto zemích podobu protivládního odporu a šíří se za jejich hranice.