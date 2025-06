Číňané jezdí hledat manželky do Ruska, doma jim chybí 35 milionů žen

„Chtěl jsem si vzít ženu, se kterou jsem chodil. Ale žádala příliš velkou cenu – byt, spoustu peněz, zlaté šperky. Stálo by to 400 tisíc juanů (1,2 milionu korun). Na to jsem neměl,“ popsal Sun Jen deníku The Times.

Sun patří k tisícům čínských mužů, kteří se rozhodli zkusit své štěstí za hranicemi, zejména v postsovětských zemích. Politika jednoho dítě v Číně, jež vedla k upřednostňování chlapců před dívkami, během tří desetiletí způsobila, že v zemi žije o 35 milionů méně žen než mužů.

V Číně došlo k prudkému poklesu počtu sňatků – loni jich bylo registrováno 6,1 milionu, zatímco v předchozím roce to bylo 7,7 milionu. Za poklesem stojí řada faktorů, jako jsou rostoucí životní náklady, ekonomický tlak i odpor čínských žen proti patriarchálním genderovým očekáváním – chtějí se soustředit na studium a kariéru.

Podle The Times je nyní pro Číňanky snazší vzít si někoho vyššího společenského postavení. I ve venkovských oblastech se stalo normou, že od svých budoucích manželů očekávají až 600 tisíc juanů (1,8 milionu korun) v hotovosti, majetek a dárky.

Rusko se stalo oblíbenou destinací částečně proto, že má podobnou nerovnováhu v opačném gardu – je tam o deset milionů více žen než mužů. Zde za to ale může rozdíl v úmrtnosti mezi pohlavími ve věku nad 40 let. V Číně navíc panuje přesvědčení, že slovanské ženy jsou dobrými manželkami.

„Vím, že Rusko je ve válce, takže je tam k mání více žen. Proto jdu zkusit štěstí,“ uvedl Sun. „Nejdřív zkusím Vladivostok a pak další města na ruském Dálném východě. Když ne tam, pojedu na Ukrajinu. Moskevské ženy se na Číňany dívají svrchu,“ konstatoval.

„Vedla jsem rozhovory s více než padesáti ženami, které si vzaly čínské muže. Někteří procházejí velkými obtížemi, ale v Číně je možné mít i stabilní a šťastné manželství,“ řekla The Times běloruská vědkyně Elena Barabancevová z Manchesterské univerzity.

Obchod s bílým masem

„Odjel jsem na Ukrajinu, abych si našel ženu. První ukrajinská přítelkyně mi řekla, že se nechce stěhovat do Číny, tak hledám dál. Po příjezdu jsem zjistil, že je tam opravdu hodně krásných žen. Překvapilo mě to,“ uvedl další muž, Ah Kuan z čínské provincie Che-pej.

S cestou do Ruska mu pomohl jeden z mnoha sňatkových agentů, kteří nabízejí své služby na čínských sociálních sítích. K repertoáru seznamek patří také Pákistán, Bangladéš nebo země jihovýchodní Asie.

Tento trend nicméně vedl k rozkvětu obchodu s lidmi, což vzbudilo pozornost čínských úřadů i mezinárodních lidskoprávních organizací.

Čínská vláda varovala své občany v Bangladéši, aby si „nekupovali ženu z ciziny“ a dávali si pozor na podvody. Připomněla, že mezinárodní dohazovací služby jsou v Číně nelegální. Také uvedla, že bangladéšské ženy do Číny za účelem sňatku často pašují zločinecké gangy.

Stejná praxe se odehrává také v Pákistánu, kde jsou chudé rodiny nuceny nabízet své dcery za peníze do zahraničí.

Organizace Human Rights Watch uvedla, že obchodování se ženami do Číny probíhá „díky propustné hranici a nedostatečné reakci orgánů činných v trestním řízení na obou stranách, což vytvořilo prostředí, ve kterém se daří obchodníkům s lidmi“.