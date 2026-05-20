Obyvatelé sídliště na předměstí sibiřského Irkutsku, kde žije na 40 tisíc lidí, upozornili, že okolní školy mají kapacitu jen pro 2 500 žáků. Nová škola se staví už několik let, její dokončení je ale stále v nedohlednu. Projekt nové školky navíc už dva roky stojí kvůli nedostatku peněz.
Lidé zároveň uvedli, že se posledních pět let obracejí na vládu v Moskvě. Každá stížnost se však podle nich vrací zpět k irkutskému gubernátorovi, odkud přicházejí jen formální odpovědi bez konkrétního řešení.
Ve videu proto navrhli, aby ministr zahraničí Sergej Lavrov požádal čínského prezidenta o podporu výstavby školy „v rámci etnokulturní rozmanitosti a aktivního rozvoje kulturních vazeb s Čínou“.
Dodali také, že jsou připraveni začít s výukou mandarínštiny, protože priority jejich země podle nich „leží někde mezi stavbou nových linek metra v Moskvě a budováním škol v Tádžikistánu“.
Dvaačtyřicetiletá Anna, která ve videu vystoupila, podle portálu Novaja Gazeta uvedla, že mnoho rodin si koupilo byt ve čtvrti právě kvůli plánům na výstavbu školy a školky. Jenže během let se projekt změnil a pozemek původně určený pro školu nakonec zaplnily další obytné domy.
Podle Anny obyvatelé doufají, že do oblasti přijede federální komise z Moskvy. „Chceme, aby přijeli, podívali se, jak tady žijeme. Aby se zhrozili, sakra, a napsali o tom zprávu,“ prohlásila.
Anna zároveň přiznala, že zmínku o Si Ťin-pchingovi zvolili lidé schválně, „Apel jsme napsali záměrně provokativně, protože jen tak můžeme přitáhnout pozornost úřadů a médií,“ vysvětlila.
Zároveň ale zdůraznila, že obyvatelé od Číny žádnou skutečnou pomoc nečekají. „Chápeme, že Si Ťin-pchingovi jsme úplně lhostejní. Když je jedno i vlastní zemi, co s námi bude, jemu to bude tím spíš,“ dodala.
Čínský lídr přivítal Putina v Pekingu ve středu ráno, oba následně zahájili jednání. Setkání má utužit vztahy mezi Pekingem a Moskvou necelý týden poté, co Si v Číně přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Putin svému protějšku před jednáním řekl, že rusko-čínské vztahy jsou na bezprecedentní úrovni, vykazují pozitivní dynamiku a napomáhají globální stabilitě. Si označil vztahy obou zemí za „neotřesitelné“ a Putinovi mimo jiné řekl, že Čína a Rusko by se měly zasazovat o vytváření spravedlivějšího a rozumnějšího systému globálního vládnutí. Světu podle čínského prezidenta hrozí, že v něm převládne zákon džungle.