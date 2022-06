Novým mostem mezi Čínou a Ruskem projely první vozy, má významně zkrátit cestu

„V dnešním rozděleném světě nese tento most mezi Blagověščenskem a Chej-che zvláštní symbolický význam,“ prohlásil Jurij Trutněv, zástupce Kremlu na ruském Dálném východě.

Slavnostní otevření doprovázel ohňostroj a po mostě, který byl ověšený vlajkami obou zemí, přejely z obou stran první nákladní vozy. Čínský vicepremiér Chu Čchun-chua při příležitosti řekl, že Čína s Ruskem plánuje prohloubit praktickou spolupráci ve všech oblastech.

Most byl ve výstavbě od roku 2016 a jeho otevření, původně plánované na květen 2020, bylo odsunuto kvůli pandemickým opatřením. Podle BST-MOST, firmy, která most stavěla na ruské straně, nová trasa zkrátí cestu čínského zboží na západ Ruska o 1 500 kilometrů.

Vozidla, která budou chtít most použít, musí zaplatit poplatek 8 700 rublů (asi 3 500 korun). Podle odhadu zpravodajského webu The Moscow Times si na sebe most takto vydělá za 20 let.

Rusko v dubnu uvedlo, že jeho vzájemný obchod s Čínou dosáhne objemu 200 miliard dolarů (asi 4,7 miliardy korun) do roku 2024. Čína je velkým odběratelem ruských nerostných surovin a zemědělských produktů. Ruskou invazi na Ukrajinu neodsoudila.