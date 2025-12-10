Japonské ministerstvo obrany v úterý oznámilo, že čínské a ruské bombardéry provedly svůj první společný let u pobřeží ostrova Šikoku v západním Japonsku. Dva ruské strategické bombardéry Tu-95 schopné nést jaderné zbraně letěly z Japonského moře a ve Východočínském moři se setkaly s dvěma čínskými bombardéry H-6. K letounům mířícím zpět se mezi japonskými ostrovy Okinawa a Mijako připojily čtyři další čínské stíhačky H-6. Japonsko ohlásilo, že souběžně v Japonském moři objevilo také ruský letoun včasného varování A-50 a dvě stíhačky Su-30.
Rusko svoji agresi na Ukrajině prezentuje jako boj proti nacismu. Čína se v poslední době též vykresluje jako přehlížený vítěz druhé světové války, jehož zásluhy na poražení japonského militarismu nejsou uznány.