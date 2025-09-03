V 70 jsi ještě dítě. Si a Putin snili o věčném mládí s nekonečnými transplantacemi

  18:52
Šéf Kremlu Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching ve středu na vojenské přehlídce v Pekingu hovořili o nečekaném tématu: jak by se lidé mohli dožívat minimálně 150 let. Mikrofon jedné z televizních kamer je neplánovaně zachytil při soukromém rozhovoru o možnosti nesmrtelnosti prostřednictvím transplantace orgánů a pokročilých lékařských postupů.
Ruský prezident Vladimir Putin s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na...

Ruský prezident Vladimir Putin s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025) | foto: Reuters

Vůdci Si Ťin-pching, Kim Čong-un a Vladimir Putin na červeném koberci. Vojenská...
Ruský prezident Vladimir Putin s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na...
Vůdci Si Ťin-pching, Kim Čong-un a Vladimir Putin na červeném koberci. Vojenská...
Čínská vojenská přehlídka a společné foto části státníků (3. září 2025)
74 fotografií

„Dříve se lidé málokdy dožili 70 let, ale dnes je v 70 letech člověk ještě dítě,“ řekl Si Putinovi prostřednictvím svého tlumočníka. „Díky rozvoji biotechnologií lze lidské orgány neustále transplantovat a lidé mohou žít stále déle a déle, až dosáhnou dokonce nesmrtelnosti,“ odpověděl Putin.

„Předpovědi říkají, že v tomto století bude šance dožít se 150 let,“ odvětil podle portálu Politico Si. Oba lídry nedělí ani rok věku. Putinovi bude v říjnu 73, Siovi bylo v červnu 72.

Rozhovor se odehrál ve chvíli, kdy Putin a Si kráčeli společně se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v čele delegace více než dvou desítek zahraničních představitelů, kteří přijeli do Pekingu.

Čínská státní televize CCTV poskytla livestream médiím včetně agentur Reuters či AP. Čínská správa radiokomunikací uvedla, že přenos se on-line dočkal 1,9 miliardy zhlédnutí a v televizi ho vidělo 400 milionů diváků.

Všichni tak mohli zaslechnout, jak lídři cestou na pódium na náměstí Tchien-an-men sní o dlouhověkosti. Kim Čong-un se během konverzace usmíval a díval se směrem k Putinovi a Siovi, ale nebylo jasné, jestli mu byla jejich konverzace překládána do severokorejštiny.

Putinova slova v ruštině nebyla na záznamu CCTV zřetelně slyšet, uvedla agentura Reuters s tím, že Putin později potvrdil, že se s čínským prezidentem o této záležitosti bavili.

„Myslím, že když jsme šli na přehlídku, tak o tom předseda mluvil,“ řekl Putin novinářům v Pekingu, kteří se ho ptali na uniklou konverzaci.

„Moderní prostředky zlepšování zdraví, lékařské prostředky a dokonce i chirurgické zákroky spojené s nahrazováním orgánů dávají lidstvu naději, že aktivní život bude pokračovat jinak než v současnosti,“ dodal. Čínské ministerstvo zahraničí ani CCTV zatím uniklou konverzaci nekomentovaly.

