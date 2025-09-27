Rusko má Číně pomoct s invazí na Tchaj-wan, naznačují dokumenty

Rusko dodává Číně vojenské vybavení a technologie, které by mohly Pekingu pomoci s přípravou na invazi na Tchaj-wan. Vyplývá to z analýzy uniklých ruských dokumentů, kterou provedlo britské fórum pro obranu a bezpečnost.
Analýza Royal United Services Institute (RUSI) vychází z přibližně 800 stran dokumentů, včetně smluv a seznamů vybavení, které má Moskva dodat Pekingu. Už dříve je shromáždila a zveřejnila online i hacktivistická skupina Black Moon. Hackeři, kteří zatajují svou totožnost, se hlásí k odporu vůči vládám s agresivní zahraniční politikou.

Autoři zprávy RUSI sdíleli některé dokumenty s agenturou AP a považují je za autentické, i když jejich obsah nemusí být úplný a mohl být podroben nějakým změnám. AP proto upozorňuje, že nebyla schopna nezávisle ověřit jejich pravost.

Pobaltí, Tchaj-wan... Pět válek, které mohou přijít v příštích pěti letech

Dokumenty odkazují na setkání mezi čínskou a ruskou delegací – včetně návštěv Moskvy – a na termíny plateb a dodávek pro výškové padákové systémy a obojživelné útočné vozidla. Naznačují, že Rusko zahájilo práce na dodávaných produktech, ale neobsahují přímé důkazy ze strany Číny, že Peking už zaplatil nějaké peníze nebo obdržel nějaké vybavení.

Autoři tvrdí, že tato technika by mohla být použita k invazi na Tchaj-wan. Pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga se Čína pustila do rozsáhlého programu modernizace svých ozbrojených sil s cílem přeměnit je do roku 2050 na armádu „světové třídy“.

Co se dá použít

Vysocí představitelé USA naznačili, že Si nařídil své armádě, aby byla připravena na možnou invazi na Tchaj-wan již v roce 2027. Peking tvrdí, že samosprávná demokracie je právoplatnou součástí Číny, a nevylučuje, že ostrov obsadí silou.

Dokumenty Tchaj-wan přímo nezmiňují, ale analýza londýnského institutu naznačuje, že dohoda by Číně pomohla získat pokročilé výsadkové schopnosti, které by potřebovala k invazi, a potenciálně tak urychlila její časový harmonogram.

Není jisté, zda se Čína rozhodla napadnout Tchaj-wan, ale přístup k ruskému vybavení a lokalizovanému výcviku v Číně znamená, že Peking bude lépe vybaven pro potenciální invazi, uvádí RUSI.

„Čínská škola výsadkového výcviku je velmi mladá,“ řekl a naznačil, že pomoc Moskvy by mohla urychlit čínský výsadkový program asi o 10 až 15 let.

Pokud Čína zaútočí na Tchaj-wan, bude žádat Rusko o útok na NATO, tvrdí Rutte

Kreml a čínské a tchajwanské ministerstvo obrany a zahraničních věcí na žádosti o komentář okamžitě nereagovaly, uvedla AP.

Největší hodnotou pro Čínu je pravděpodobně výcvik a nastudování postupů pro velení a řízení výsadkových sil, protože Rusko má „bojové zkušenosti“, zatímco Čína ne, dodává RUSI.

Analytici tvrdí, že cílem Ruska je stát se dodavatelem vojenské techniky a know-how Číně a financovat tím i svou válku na Ukrajině. Také naznačují, že Moskva by mohla chtít vtáhnout Peking do konfliktu s Washingtonem zástupně přes Tchaj-wan, aby odvedla pozornost USA od Ukrajiny.

Ačkoli vojenské schopnosti Pekingu výrazně převyšují schopnosti Moskvy, analýza uvádí, že Čína má mezery, které může Rusko zaplnit. Rusko má desítky let dlouhou historii vzdušných výsadků, což je podle autorů know-how, které Čína právě potřebuje.

Tchaj-wan se obává ukrajinského scénáře, odháněl čínské stíhačky

Song Zhongping, vojenský komentátor v Pekingu, uvedl, že Čína má lepší vybavení, ale „Rusko má více bojových zkušeností“.

Wen-Ti Sung, expert na Čínu a Tchaj-wan z Atlantic Council, uvedl, že výsadkové síly by pravděpodobně podpořily logistiku jakékoli invaze, ale nejspíš by nebyly páteří celé invaze. Číně podle něho jde i o pokročilé zpravodajské, sledovací a průzkumné účely, které jsou pro moderní válčení zásadní.

Rusko poskytne výcvik i vybavení

Podle dokumentu ze září 2024 byla v původní dohodě z roku 2021 podrobně popsána časová osa plateb a dodávek. Údajně už skončily fáze jedna a dvě: analýza technických specifikací, úpravy softwaru a výroba vybavení.

Rusko také souhlasilo s poskytnutím výcviku v Číně a kompletní sady vybavení pro výsadkový prapor, včetně schopnosti provádět infiltraci speciálními silami.

To zahrnuje prodej 37 lehkých obojživelných útočných vozidel, 11 obojživelných protitankových samohybných děl a 11 vzdušných obrněných transportérů, jakož i velitelských a pozorovacích vozidel. Celková cena je uvedena jako více než 210 milionů dolarů (4,3 miliardy korun).

Dokumenty ukazují, že Peking chce, aby všechna vozidla byla vybavena čínskými komunikačními systémy a byla připravena používat čínskou munici.

Peking hledá výškové padákové systémy

Rusko souhlasilo s prodejem systémů Číně, které jsou určeny pro seskoky s padákem až do hmotnosti 190 kilogramů z extrémně vysoké výšky, uvádí také analýza RUSI.

Dokumenty odkazují na zápis z jednání konaného 8. března 2024 v Moskvě, kde Rusko souhlasilo, že do konce roku 2024 poskytne Číně podrobné informace o tom, jak systém známý jako Dalnolyot funguje v chladnějších teplotních podmínkách až do minus 60 stupňů Celsia.

Podle dokumentů Peking požádal o testování padákových systémů pro seskoky z výšky osmi tisíc metrů.

Smyčka okolo Tchaj-wanu se stahuje. Čína zahájila vojenské cvičení poblíž ostrova

Tato výška by čínským silám umožnila klouzat až 80 kilometrů, což by „čínským speciálním jednotkám umožnilo proniknout na území jiných zemí, aniž by byly zaznamenány“, uvádí zpráva RUSI. Přistávání na Tchaj-wanu by tak začínalo zcela mimo tchajwanský vzdušný prostor.

Ruské výsadkové jednotky selhaly na Ukrajině

Ačkoli má Rusko dlouhou historii výsadkových jednotek, Moskva je na Ukrajině úspěšně nevyužila. V únoru 2022, jen několik dní poté, co ruský prezident Vladimir Putin nařídil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, se jeho speciální jednotky pokusily obsadit letiště Hostomel na předměstí Kyjeva.

Plánovaly tam zřídit základnu pro přivezení dalších vojáků, ale několik ruských vrtulníků a letadel bylo sestřeleno raketami ještě předtím, než se dostaly do Hostomelu. Pokus o převzetí kontroly nad vojenskou leteckou základnou jižně od Kyjeva také selhal ze stejných důvodů.

Tchajwanci se učí střílet. Čína zaútočí, Západ zajímá jen Ukrajina, bojí se

Západní představitelé a vojenští experti naznačují, že neúspěch při zřízení vzdušného mostu z Ruska na Ukrajinu proměnil to, co Moskva očekávala jako rychlé vítězství, ve vyčerpávající válku, která trvá již tři roky a stále pokračuje.

Nyní Moskva čerpá ze svých zásob z dob Sovětského svazu, aby nahradila zbraně na bojišti, a stejně jako Ukrajina zvyšuje svou zbrojní výrobu. To ale neznamená, že Moskva není schopna prodávat vybavení Číně. Vzdušné vybavení popsané v dokumentech bylo nutné pouze pro „fázi invaze“. Rusko takové vybavení pro Ukrajinu nepotřebuje, domnívají se analytici.

Poučení z ruských porážek

„Operační výzvou“ Číny na Tchaj-wanu bude podle pozorovatelů udělat to, co Rusko neudělalo: zničit tchajwanskou protivzdušnou obranu a vysadit dostatečné množství vojáků a vybavení, aby bylo možné vybudovat sílu, která porazí tchajwanskou armádu dříve, než se zmobilizuje.

Zpráva naznačuje, že Čína by toho mohla dosáhnout vysazením obrněných vozidel například na golfová hřiště v blízkosti tchajwanských přístavů a letišť, což by umožnilo vzdušným silám vyčistit cestu pro přistávající jednotky.

Rusko má Číně pomoct s invazí na Tchaj-wan, naznačují dokumenty

