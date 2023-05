Řekněte nám, co víte. CIA hledá v Rusku nové špiony, rozjela náborovou kampaň

„Jste armádní důstojník? Pracujete ve zpravodajství, diplomacii, vědě, špičkové technologii nebo se stýkáte s lidmi, kteří se těmto odvětvím věnují? Máte informace o ekonomice nebo nejvyšším vedení Ruska? Spojte se s námi,“ stojí na videu, jež CIA zveřejnila.

„Možná lidé ve vašem okolí nechtějí slyšet pravdu, ale my ano,“ zní dále v téměř dvouminutovém poselství. To američtí zpravodajci umístili nejdříve na sociální síť Telegram, která je oblíbená mezi rusky mluvícími uživateli.

Spotem CIA provází fiktivní ruský úředník. „Já i moje rodina budeme díky mým činům žít důstojně,“ říká na videu. Zájemce dále krok za krokem instruuje, jak se s americkou agenturou na takzvaném dark webu bezpečně spojit prostřednictvím VPN a webového prohlížeče Tor. Zpravodajská služba spot umístila také na Facebook, Twitter a Instagram.

Na kampaň v úterý večer zareagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, která účet CIA na Telegramu označila za „velmi vhodný zdroj pro sledování uchazečů“. Kanál má v nyní zhruba pět tisíc odběratelů – agentura ho vytvořila tento týden.

„Nechceme vzpouru, jen posunout věci vpřed“

Nejmenovaný představitel CIA televizní stanici CNN sdělil, že zpravodajci se hodlají nejvíce soustředit právě na Telegram, neboť je pro Rusy hlavním médiem pro sdílení a získávání „nefiltrovaných“ zpráv o domácí i zahraniční politice nebo válce na Ukrajině.

„Doufáme, že poskytnutí jednoduchého, jasného a bezpečného způsobu, jak se s námi pomocí dark webu podělit o informace, přesvědčí váhající Rusy k dalšímu kroku,“ prohlásil americký úředník.

Zároveň zdůraznil, že USA se nesnaží vyprovokovat vzpouru nebo změnu režimu, ale pouze doufají, že někteří Rusové by mohli kontakt s CIA považovat za způsob, jak „pomoci své zemi pohnout se vpřed“.

„Ruská invaze na Ukrajinu vytvořila historickou příležitost, aby k nám Rusové přišli a dodali informace, které potřebujeme,“ řekl CNN anonymně další zaměstnanec CIA. „Předchozí náborová kampaň, kterou jsme spustili po vypuknutí invaze, měla úspěch. Očekáváme ho i nyní,“ dodal s tím, že CIA se domnívá, že přínosné informace pro ni mohou mít tisíce Rusů.

„Jsou to lidé, kteří pracují v oblastech, jako je kybernetická bezpečnost, technologie, finance, armáda. Mnozí z těchto lidí nevědí, jak se s námi spojit, nebo si prostě neuvědomují, že to, co vědí, je zajímavé,“ dodal.

Současná kampaň explicitně nezmiňuje prezidenta Vladimira Putina a dokonce ani válku. „Bylo by to zbytečné. Projekt čerpá z nadčasových témat. Rusové dlouhodobě prožívají útlak a pochybnosti,“ uvedl úředník.

Úsilí CIA v úterý ocenil někdejší šéf její kontrašpionážní sekce James Olson, který prohlásil, že momentálně je zřejmě nejlepší období pro nábor Rusů v historii. „Je tam mnoho lidí, kteří jsou znechuceni tím, co Putin dělá jejich bratrům a sestrám na Ukrajině. Ničí Rusko. Zabíjí ruské chlapce a muže. V Rusku jsou dobří lidé, kteří chtějí vrátit úder,“ prohlásil.

Zatímco CIA pátrá po Rusech v zámoří, Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zahájil podobný projekt zaměřený na Rusy ve Spojených státech, včetně zaměstnanců ruské ambasády.