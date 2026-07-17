„Naše zpravodajské informace jsou v souladu s tím, co jste mohli vidět v některých otevřených zdrojích o Ukrajině,“ řekl Ratcliffe na summitu o obraně a inovacích v Pensylvánii. „Průměrná doba přežití ruského rekruta, který v současné době dorazí na bojiště na Ukrajině, se odhaduje na 20 až 30 minut.“
Poměr ztrát mezi Ruskem a Ukrajinou v první polovině roku 2026 pravděpodobně vzrostl na téměř 8:1 (oproti poměru mezi 2:1 a 3:1 po většinu války), a to z velké části kvůli tomu, jak Ukrajina využívá drony, včetně těch s umělou inteligencí.