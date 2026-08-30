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Ruská armáda chystá masivní údery na ukrajinskou energetiku, oznámila Moskva

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  11:16
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (26. května 2025)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (26. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Ropovod Družba u ukrajinského města Brody
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Ruské ozbrojené síly se podle ministerstva obrany připravují na masivní údery proti ukrajinské energetice v odvetě za útoky na ruskou infrastrukturu. V noci podle Moskvy pokračovaly také útoky na ukrajinský obranný průmysl. Leningradská oblast mezitím hlásí dronový útok na průmyslovou zónu ve městě Kiriši.

Ukrajinský útok způsobil požár, který se již podařilo uhasit, a poškodil několik obytných budov, uvedly místní úřady.

Při ruském nočním útoku z pátku na sobotu v okolí ukrajinského města Buča poblíž Kyjeva zahynulo nejméně 37 lidí a desítky dalších utrpěly zranění. Ruský dron zasáhl sklad poblíž Kyjeva. Způsobil rozsáhlý požár i výbuchy.

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Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.

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