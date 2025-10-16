VIDEO: Rusové se pochlubili náletem na konvoj OSN. Legitimní cíl, tvrdí

Zatímco OSN mluví o válečném zločinu, pro ruskou armádu bílé kamiony v Chersonské oblasti představovaly legitimní cíl. V úterý ruští blogeři zveřejnili nahrávku dronového útoku na konvoj s humanitární pomocí. Podle nich šlo o „techniku dvojího určení“.

„Nepřítel se pokusil projet kolonou z Mykolajivu na Cherson přes obec Bilozerka. Náš průzkum včas odhalil pohyb techniky dvojího užití a během pár minut na kolonu zaútočily jednotky FPV dronů armádní skupiny Dněpr,“ napsal pod videem z útoku ruský telegramový kanál nazvaný Od Mariupolu po Karpaty.

Ruští dronaři podle něj nejprve znehybnili první a poslední vozidla v koloně, pak začala pracovat artilerie.

„Nepřítel utrpěl ztráty na životech a materiálu,“ dodávají autoři kanálu a dodávají, že operátoři po likvidaci kolony „lovili“ lidi, kterým se podařilo z hořících kamionů dostat ven a pokoušeli se uniknout do bezpečí.

Rusko na Ukrajině zaútočilo na konvoj OSN. Ta mluví o válečném zločinu

„Všechna pohybující se motorová vozidla jsou považována za legitimní cíl. Všechny objekty kritické infrastruktury jsou legitimním cílem. Civilisté by měli být maximálně opatrní a obezřetní. Omezte svůj pohyb a pokud možno opusťte danou oblast,“ dodává ruský kanál specializující se na vojenská hlášení z Chersonské oblasti.

Ruská armáda zaútočila na konvoj humanitární mise OSN v Chersonské oblasti v úterý ráno. Cílem útoku se stala čtyři nákladní vozidla Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA). OSN později útok potvrdila, označila ho za nepřijatelný a uvedla, že by se mohlo jednat i o válečný zločin.

