„To je ohrožení nejen pro Ukrajinu,“ prohlásil Zelenskyj. Rusko podle něho Severní Koreji pomáhá učit se válčit, vylepšuje její zbraně a předává jí zkušenosti s jejich nasazením v praxi.
Na přijetí severokorejských vojáků se od června připravují ve Voroněžské oblasti u hranic s Ukrajinou, uvedl Zelenskyj.
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KLDR si díky válce přišla na miliardy dolarů, zaplatila životy tisíců mužů
Severní Korea na základě dohody o vzájemné obraně s Moskvou předloni vyslala do bojů v ruské Kurské oblasti přibližně 14 tisíc vojáků. Ruská služba stanice BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje, před časem uvedla, že v bojích proti Ukrajině padlo na ruské straně také asi 2300 vojáků z KLDR.