„Autor vykresluje Rusko jako fašizující stát, zemi popisuje jako říši pokrytectví a třetí svět. Podle odborníků také vyzývá k násilnému svržení ústavního zřízení a podněcuje zášť a nenávist vůči věřícím pravoslavné církve,“ uvedla podle petrohradského serveru Fontanka o žalobě mluvčí soudu Darja Lebeděvová.
Devětašedesátiletý Višněvskij v knize předpovídá, že Rusko přijde o ukrajinský poloostrov Krym, který anektovalo na jaře 2014. Knihu nazval Letopisy obrozeného Arkanaru, což je narážka na smyšlenou planetu Arkanar z vědeckofantastického románu bratrů Strugackých Je těžké být bohem. Soud se má kauzou Višněvského knihy zabývat v polovině října.
Politik je místopředsedou neparlamentní liberální strany Jabloko. Loni byl donucen rezignovat na mandát poslance městského sněmu poté, co se marně soudil s úřady, které jej označily hanlivou nálepkou „zahraničního agenta“.
Nejde o první knihu, která má být v současném Rusku zakázána. Čistka v knihkupectvích postihla i některé americké a britské bestsellery, napsala letos na jaře BBC s odvoláním na dopis, kterým ruský distributor nařídil knihkupectvím, aby „vrátila, anebo zničila“ díla Jeffreyho Eugenidese, vyznamenaného prestižní Pulitzerovou cenou, anebo britské autorky Bridget Collinsové. Obchodní dům BMM požadoval od knižních obchodů, aby okamžitě stáhly z prodeje 37 titulů.
Nařízení přišlo uprostřed sílící cenzury z Kremlu, která se od ruské invaze na Ukrajinu zaměřuje na protiválečná díla, knihy s tématy souvisejícími se sexuálními menšinami LGBT a kritikou ruského vedení.
Seznam děl určených k vyřazení podle BBC představuje eklektickou směs, sahající od textů, jejichž autorem je slovinský filozof Slavoj Žižek, přes historickou fantasy Vazač vzpomínek Collinsové, knihy japonského romanopisce Rjú Murakamiho, dílo Davida Katze o historii hudebního žánru reggae až po práce řady ruských autorů, jako je například Encyklopedie ruské duše od Viktora Jerofejeva.
Dopis BMM následoval po zásahu proti vydavatelům románů pro dospívající s tematikou LGBT. Autorky knihy Léto v pionýrském šátku, líčící vztah dvou chlapců na pionýrském táboře, raději opustily Rusko. V polovině května ruská policie zadržela desítku zaměstnanců jednoho z největších ruských nakladatelství Eksmo po razii podniknuté v rámci vyšetřování týkajícího se „propagandy LGBT“. Jiné ruské nakladatelství, Samokat, požádalo knihkupectví, aby stáhla z prodeje 23 knih, uvedl server Meduza.
Na seznamu jsou knihy pro děti i pro dospělé, například komiks o historii feminismu, příběh dívky prchající před válkou, román dotýkající se homosexuality i cestopis ruských autorek. Podle nejmenovaného knihkupce žádost o vyřazení knih nejspíše souvisí s obavami, že v těchto dílech by cenzoři mohli najít „propagandu LGBT“ či jiné prohřešky.
Jedno z petrohradských knihkupectví už dostalo pokutu 800 tisíc rublů (asi 223 tisíc Kč) za „propagandu netradičních sexuálních vztahů a změny pohlaví“ kvůli prodeji tří knížek z nakladatelství Ad Marginem, dodala Meduza.