Kreml něco chystá. Charkov se obává nové ruské ofenzivy, ostřelování zesílilo

„Od našich zpravodajců víme, že Rusové tu něco plánují,“ říká velitel 228. praporu teritoriální obrany Konstantin Cziju, jenž se svými muži už čtyři měsíce čelí nepříteli v lesích na předměstí Charkova. O tom, že se Ukrajincům podaří město ubránit, nepochybuje. Uvítal by však nové zbraně. Ačkoli Západ investoval do vojenské pomoci Ukrajině už miliardy dolarů, v zákopech u Charkova to podle něj zatím není vidět.

„Tady jsme nic západního nedostali. Jediné, na co se můžeme spolehnout, je naše zásoba zbraní ze sovětské éry,“ líčí, zatímco jeho jednotka chystá munici ze 70. let do ještě staršího protiletadlového kanonu AZP S-60.

Charkov nacházející se třicet kilometrů od hranic s Ruskem má zásadní taktický význam. Moskva se ho pokusila dobýt v počátcích invaze a ze tří stran ho obklíčila. Ukrajinci ale nepřítele úspěšně zastavili. V květnu ho pak vytlačili z okrajů města a dobyli zpět i některé obsazené vesnice.

Rusko s ostřelováním Charkova ale nikdy zcela nepřestalo. Soustavně pálí z pohraničního Belgorodu. „Zničili už dva tisíce budov a zabili přes 900 civilistů,“ uvedl regionální guvernér Oleh Synehubov. Během posledních čtrnácti dnů však bombardování zintenzivnilo natolik, že přimělo některé představitele k obavám, že se rýsuje obnovená ruská ofenzíva.

Po dělostřelectvu přijdou tanky a pěchota

„Věříme, že Rusko by mohlo v blízké budoucnosti zahájit nový útok,“ potvrdil listu The Guardian ukrajinský voják Andrij Mogila, jenž si z bezpečnostních důvodů nepřál zveřejnit název či stanoviště svého útvaru. „Rusové obvykle začnou raketami, pak přijde těžké dělostřelectvo a nakonec se přesunou s tanky a pěchotou. Vidíme, že první část už probíhá,“ dodal.

Znepokojivé jsou podle něj také informace od západních partnerů, které jeho tým obdržel, včetně satelitních snímků. Na nich je vidět, jak Rusko shromažďuje nové muže a vojenskou techniku na frontě u Charkova, mimo jiné u okupované vesnice Ševčenkove.

Mogila rovněž uvedl, že před třemi týdny tam Rusko přesunulo asi sto armádních jednotek včetně padesáti tanků. „Nemůžeme si být jisti, kdy, ale v blízké budoucnosti zaútočí. Bitva kolem Charkova se může táhnout měsíce,“ dodal.

„Rusové denně testují naše linie. Poslali průzkumné jednotky, aby viděli, kde jsou naše slabiny, ale podařilo se nám je odrazit. Něco plánují, ale nevíme, jaká je jejich časová osa,“ míní velitel Cziju. Uchránit Charkov před ostřelováním je podle něj vzhledem k poloze města velmi těžké. Bezpečnosti analytici poukazují na to, že ruské bombardování nelze zastavit, aniž by Ukrajinci zasáhli cíle na ruském území. Kyjev se ale zavázal, že to se Západem dodanými zbraněmi neudělá.

Západní zpravodajci se podle The Guardianu domnívají, že ačkoli Rusové na východní Ukrajině postoupili, a to včetně dobytí klíčového Severodoněcku, než se budou moci pustit do nové velké ofenzivy, budou se muset přeskupit.

Strach z návratu Rusů v lidech rezonuje

Z rusky mluvícího Charkova kvůli válce prchla polovina z jednoho a půl milionu obyvatel. Řada z nich se však v posledních týdnech vrátila. „Denně se vrací až dva tisíce lidí. Vědí, že mohou být nuceni znovu odejít,“ řekl v polovině června listu The Wall Street Journal starosta města Ihor Terechov.

Město podle Terechova lidi k návratu nenabádá, zároveň se ale snaží pomoci těm, kteří to udělají. „Lidé musí pochopit, že se vracejí do změněného města. Proces oprav teprve začal. Část budov je navíc v oblastech, které Rusové denně ostřelují. Nemohu tam lidi poslat na smrt,“ řekl s odkazem na dělníky, kteří opravují elektrické vedení a vodovodní potrubí.

​Strach z návratu Rusů rezonuje také osvobozenými vesnicemi kolem Charkova. „Obsadili nám domy a všechno ukradli, včetně příborů,“ líčí Dmitrij z obce Malaja Rohan, kam Rusové přitáhli už 25. února. Dmitrij nestihl utéct a měsíc okupace strávil ve sklepě.

„Mnozí se obávají z návratu Rusů, ale často nemají, kam jinam se vrátit,“ popsala Ksenia, která se do vesnice vrátila před týdnem. „Když jsme odešli, sdíleli jsme jednu ložnici se třemi rodinami, tohle je náš jediný domov. Přestavíme ho,“ řekla o svém zničeném domě.