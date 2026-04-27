Ruský list představil, kdo z českých politiků je vstřícný k dialogu s Moskvou

  21:40
Rusko je připraveno k diplomatickému dialogu s novou českou vládou, čeká však na případný zájem ze strany Prahy, uvedl náměstek ruského ministra zahraničí Dmitrij Ljubinskij pro ruský celostátní deník Izvěstija. List zmiňuje české politiky, kteří vůči Rusku vysílají vstřícné signály naznačující ochotu k spolupráci.
K obnovení vztahů mezi Moskvou a Prahou nedojde, dokud neskončí konflikt na Ukrajině , ale první konzultace mohou začít již nyní, řekl listu například poslanec SPD Josef Nerušil.

„Čím dříve se to stane, tím lépe. Důrazně podporujeme ukončení ukrajinského konfliktu, nejlépe diplomatickými jednáními. Také se domníváme, že čím dříve budou zrušeny všechny ekonomické sankce, tím lépe, protože jsou škodlivé pro obě strany. Ani jedna strana by si neměla klást předpoklady pro normalizaci vztahů,“ citoval deník poslankyni a předsedkyni Trikolóry Zuzanu Majerovou.

Deník Izvěstija také připomíná výroky předsedy Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury, že řešením problému vysokých cen energií v České republice by mohlo být obnovení dovozu plynu a ropy z Ruska.

Česko můžeme vyškrtnout ze seznamu rusofobních zemí, píší v Rusku po volbách

List uvádí, že Andrej Babiš před loňskými říjnovými volbami sliboval ukončení pomoci Kyjevu a vyzýval k jednání s Moskvou. Navzdory těmto prohlášením však jeho kabinet dosud žádné konkrétní kroky k normalizaci vztahů nepodnikl. List Izvěstija tento postoj přičítá obavám z případných sankcí ze strany Evropské unie a také vnitropolitické situaci v Česku.

Zásadní překážkou je podle ruského listu mimo jiné prezident Petr Pavel, který se proti dialogu s Kremlem ostře staví a prosazuje pokračující podporu Ukrajiny.

List tvrdí, že hlava státu se otevřeně snaží mařit práci vlády, a připomíná v této souvislosti březnové masové protivládní demonstrace na podporu prezidenta.

Vztahy mezi Českem a Ruskem jsou téměř nulové, prohlásil ruský velvyslanec

„Záměrně se udělalo hodně pro to, aby se zabránilo jakémukoli kontaktu s čímkoli ruským, včetně kultury a sportu. Doprava do Ruska byla zrušena, víza pro Rusy pozastavena, ruské školy uzavřeny, studenti vyloučeni a směna peněz se ztížila,“ řekl ruskému deníku europoslanec SPD Ivan David.

Podle něj je každý, kdo je jakkoli podezřelý z kontaktu s čímkoli ruským, ostrakizován. „To samozřejmě platí i pro rozhovory s ruskými médii. Všude, kde se objeví problémy, hledají ‚ruskou stopu‘ a kohokoli chtějí vyloučit, obviňují z ‚hraní si s Ruskem‘,“ dodal. „Samozřejmě se aktivně zapojují zpravodajské služby. V České republice to nedosahuje takové míry jako v Polsku, pobaltských státech nebo Finsku, nemluvě o Ukrajině.“

Bývalý policejní prezident Stanislav Novotný, který se rovněž netají sympatiemi k Moskvě, listu řekl: „Vztahy s Ruskem jsou našim vládám diktovány ze zahraničí, konkrétně z Bruselu a Washingtonu. Racionální vládní politici by samozřejmě rádi vztahy zlepšili, zejména v ekonomické oblasti, zejména v energetice. Chybí jim k tomu však odvaha, protože by ve funkci dlouho nevydrželi.“

Muniční iniciativa

Ruský deník dále upozorňuje, že ačkoliv Babišova vláda zastavila financování dodávek munice ze státního rozpočtu a odmítla se podílet na evropské půjčce Ukrajině, zbrojní iniciativy se Praha nikdy zcela nevzdala. Ta podle listu dodala Ukrajině přes 4,4 milionu granátů.

List Izvěstija rovněž reflektuje napětí kolem českých firem vyrábějících drony pro ukrajinskou armádu. Tyto podniky zařadilo ruské ministerstvo obrany na seznam, který místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv označil za potenciální cíle pro ruské údery. Proti tomu následně protestovalo české ministerstvo zahraničí.

Ruský list představil, kdo z českých politiků je vstřícný k dialogu s Moskvou



Rusko je připraveno k diplomatickému dialogu s novou českou vládou, čeká však na případný zájem ze strany Prahy, uvedl náměstek ruského ministra zahraničí Dmitrij Ljubinskij pro ruský celostátní...

