KOMENTÁŘ: Vraťme se k jednomu stolu. S Ruskem nelze nemít vztahy, píše Kulhánek

Nechci zastírat, že česko-ruské vztahy jsou v mnoha ohledech na bodu mrazu. Tato situace nevznikla ze dne na den, zhoršuje se přinejmenším od roku 2014 a pochopitelně se na tom výrazně podepsala vrbětická kauza z dubna tohoto roku.

Úplná rezignace na vztahy s Ruskem, po které volala část politického spektra, by však byla krátkozraká. Mimochodem, neudělala to ani Velká Británie po případu Salisbury, ani Nizozemsko po sestřelení letadla MH17. Naopak bychom měli usilovat o znovunastavení vzájemných vztahů. Přestože to bude běh na dlouhou trať a bezpochyby po trnité trati.