Moskva ničí ukrajinské benzinky. Kyjev zvažuje, jak posílit jejich ochranu

Silnice z Charkova do Kyjeva je jedním ze dvou hlavních logistických koridorů spojujících hlavní město s frontovými oblastmi. Zdejší čerpací stanice se stávají opakovanými terči ruských dronových i raketových útoků, a to zejména v úseku z Charkova do Poltavy. Vyvolávají tak obavu, že by mohly narušit civilní dopravu i vojenské zásobování.
Podle Pyvovarského to na první pohled může připomínat situaci v Rusku, jehož ropná soustava je opakovaným terčem ukrajinských úderů. Výsledek je však zásadně odlišný.