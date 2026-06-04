Nejen Krym. Rusko po útocích omezuje prodej benzinu už i v Moskvě a Petrohradu

Čerpací stanice společnosti Lukoil omezily v ruské metropoli a Moskevské oblasti prodej benzinu na 100 litrů na řidiče, pumpy Gazpromu umožňují prodávat 100 až 150 litrů u benzinu i nafty, píše moskevský zpravodajský portál Msk1.
Síť čerpacích stanic ORTK prodává v regionu 60 litrů benzinu a 100 litrů nafty jednotlivým zákazníkům a krok zdůvodňuje „aktuálními podmínkami na trhu“. Firmy Rosněfť a Tatněfť podle webu k omezením zatím nepřistoupily.
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Benzin za 71 korun. Ukrajinci odřízli Krym od paliva, šmelináři si mastí kapsu
Řidiči v Petrohradu hlásí prodejní limity v rozmezí od 50 do 95 litrů na řidiče, uvedl místní zpravodajský portál Fontanka. Řetězec čerpacích stanic General Fueller zavedl v pondělí limit nákupu na 20 litrů ve všech svých třiadvaceti zařízeních v Moskvě, Moskevské, Tverské a Jaroslavské oblasti, píší The Moscow Times.
Obdobný limit zavedly některé čerpací stanice v Karélii, píše exilový telegramový kanál Govorit NeMoskva, který informuje také o omezeních v prodeji pohonných hmot v dalších regionech.
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Rusko poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázalo vývoz leteckého paliva
Jeden z nejpřísnějších systémů má nyní ukrajinský poloostrov Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Tamní palivová krize si vynutila zavedení prodeje benzinu na příděl, upozornila tento týden BBC. Limity na prodej benzínu zavedly také úřady v Ruskem okupované části ukrajinské Luhanské oblasti.
Ukrajina, která se pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, už delší dobu útočí mimo jiné na ruská ropná zařízení s cílem připravit Moskvu o finance na vedení války a narušit zásobování ruské armády palivy. Ukrajinské útoky přitom donutily některé ruské rafinerie přerušit provoz.
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Putinova silnice smrti. Snímky ukazují, jak Ukrajinci zatočili s koridorem na Krym
Dodávky pohonných hmot z Ruska na Krym omezily útoky ukrajinských dronů, které narušily provoz na silnici spojující ruskou Rostovskou oblast s poloostrovem. Útoky na zásobovací trasy jsou relativně novým jevem, který podle expertů může Rusům způsobit vážné problémy na frontě. Odborníci zároveň připouštějí, že Rusko spíše dříve než později přijme účinná protiopatření.
Ruská vláda tento týden až do konce listopadu zakázala vývoz leteckého paliva. Nové omezení zavedla po zákazu vývozu benzinu. Ten platí od 1. dubna do konce července. Vláda už dříve opakovaně omezovala vývoz benzinu a nafty. Podle portálu RBK vicepremiér Alexandr Novak zároveň pověřil úřady, aby jednaly s Běloruskem o zvýšení importu pohonných hmot do Ruska. Minsk je spojencem Moskvy.