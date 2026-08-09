Černé vdovy v akci. Podvodné vydělávání na smrti vojáků prorostlo celým Ruskem

Sedmatřicetiletá Maria netušila, že její devětapadesátiletý otec narukoval do armády. Nevěděla ani to, že ve válce zemřel – dokud jí to neoznámilo ruské ministerstvo obrany. Tím možná největším překvapením ovšem bylo, že otec měl novou ženu. A že si ji vzal jen dva dny před narukováním.
Dotyčná byla o 22 let mladší než on. Díky manželství se stala otcovou zákonnou nejbližší příbuznou, což jí dalo nárok na oficiální odškodné.
„S tou ženou jsem v životě nemluvila,“ sdělila Maria stanici CNN. „Nevím, co bych jí řekla, protože jsem měla od samého začátku podezření, že jde o podvod.“
Vstup do armády se pro řadu Rusů stal atraktivním kvůli vysokým bonusům a platům, které Rusko nabízí. Benefity to má i pro rodiny vojáků, protože v případě smrti dostanou odškodné ve výši od pěti milionů rublů. A takové peníze přitahují k vojákům ženy, které chtějí na jejich smrti vydělat.
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Válka tak dala vzniknout fenoménu takzvaných „černých vdov“. Některé z nich si z úmrtí svých čerstvých manželů udělaly lukrativní byznys. V jednom případě, který vzbudil v Rusku velkou pozornost, vojenská nemocnice vyhodila sestru kvůli obviněním, že si vzala pět mužů předtím, než podlehli svým zraněním, aby za ně získala „rakvovné“.
Makléřka z Tomsku Marina Orlová v podcastu Darjy Čerdancevové dokonce se smíchem radila třicetiletým ženám postrádajícím peníze na pořízení bytu, aby si našly „muže, který slouží ve speciální vojenské operaci“. „Až ho zabijí, dostaneš osm milionů rublů,“ radila. Obě ženy dostaly trest veřejně prospěšných prací a musely se vojákům a jejich ženám omluvit.
Věc je tak rozšířená, že se stává i tématem ruských televizí. V pořadu „Mužskoje-Ženskoje“ vedla Julija Skrylniková, matka padlého vojáka z Kurské oblasti, spor se svou snachou o peníze za zabitého otce pro vnuka. Skrylniková tvrdila, že chlapec není biologickým potomkem jejího syna a že snacha Karina svého muže nikdy nemilovala.
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„Chodím sem často, ale snažím se nepotkat Romanovy rodiče,“ štkala Karina na kameru u hrobu zabitého vojáka. „Koťátko moje, bez tebe je to pro nás moc těžké. Tvoji příbuzní mě šikanují.“ Pořad nicméně zjistil, že předtím žila s jiným vojákem, který též zemřel v boji, a nezúčastnila se ani pohřbu svého manžela.
Některé takové případy řeší i soudy. Matka zabitého vojáka Georgije Kostyrka před ním vedla kvůli odškodnému spor se svou snachou Angelinou Varjuchinovou. Voják si ji vzal deset dní poté, co se s ní seznámil na internetu, a předtím než se vrátil ke své jednotce. Následně se s ní chtěl rozvést, když viděl na sociálních sítích její fotky s jinými muži. Než však došlo k dokončení procesu, zemřel na bojišti a jí připadlo rakvovné.
Varjuchinová tvrdila, že se ji její tchyně snaží očernit a chce zničit jí pověst. Prohlásila, že se s Kostyrkou udobřila a že snímky s jinými muži jej měly pouze přinutit žárlit. Soud nicméně její postavení jako blízké osoby anuloval.
Podvod, do něhož se zapojují i vojáci
„Podvod typu černá vdova se v Rusku stal dobře promazaným strojem,“ uvádí novinářka Ira Noviková, která pravidelně dělá rozhovory s vojáky a jejich rodinami. „Do schématu bývají někdy zapojeni i odvodoví úředníci, příslušníci bezpečnostních složek nebo zaměstnanci matrik. Ti jsou potřeba k urychlení procesu podepisování kontraktů a registrace manželství, a také k pomoci s hledáním vhodných manželů.“
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Například v jednom případě ruské orgány vyšetřovaly praporčíka, seržanta a vojenského účetního z Primorského kraje kvůli podezření, že verbovali zranitelné muže, například sirotky a lidi bez blízkých příbuzných, a sjednávali pro ně sňatky. Následně je posílali na vysoce rizikové pozice, kde jim ve větší míře hrozila smrt.
Někteří ruští vojenští blogeři varují před černými vdovami mimo jiné s tím, že mohou sloužit zahraničním zájmům. „Sexuální agentka zjistí o jednotce svého snoubence spoustu věcí a nahlásí je nepříteli,“ napsala blogerka Anastasija Kaševarovová.
Podle stanice Rádio Svobodná Evropa ženy beroucí si muže kvůli penězům za jejich smrt poškozují kremelskou propagandou budovaný obraz „hrdinovy manželky“. Sám prezident Vladimir Putin podporuje manželství s vojáky jak kvůli svým proválečným zájmům, tak v souvislosti s jeho vykreslováním Ruska jako ráje tradičních konzervativních hodnot, v němž samozřejmě žena podporuje svého muže v dobrém i zlém.