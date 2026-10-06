U ruského Soči hoří ropný tanker, oblohu zahalil mohutný kouř

Svědci uvádí, že plavidlo se nachází poblíž přístavu Soči. Požár je podle nich vidět po celém pobřeží.
Ukrajinský portál RBC-Ukraine uvádí, že v důsledku úniku hořlavých látek zachvátily plameny nejen samotné plavidlo, ale i vodní hladinu v jeho okolí. Na vodě je pravděpodobně hořící ropa.
|
Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna z nich se potopila
Některé telegramové účty hovoří o úderu na loď. Zatím nejsou žádné oficiální informace o příčině požáru. Úřady samotného Soči ani Krasnodarského kraje, kde se letovisko nachází, o žádném incidentu zatím neinformovaly.
Některé telegramové kanály jako Dva majora (Dva majoři), který je považovaný za významný ruský proválečný kanál, viní z incidentu Ukrajinu. Kyjev se k těmto zprávám zatím nevyjádřil.
Nezávislý portál Agentstvo naznačil, že požár vypukl zřejmě na tankeru Aframax Rio, který figuruje na ukrajinských sankčních seznamech kvůli zapojení do ruské stínové flotily, kterou Moskva používá k obcházení protiruských sankcí.