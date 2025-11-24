Na hlavě povinně šátek a žádné mužské prvky, přitvrdilo Čečensko proti ženám

Čečenské ministerstvo kultury módním návrhářům zatrhlo šít ženám oblečení, které je podle něj v „rozporu s tradicemi a kulturními hodnotami“. Jako příklad uvádí využívání gazyrů – kapes na náboje našitých v úrovni hrudníku. Tento styl je nyní výhradou mužů.
„Vojáci je používali k ukládání střelného prachu. Postupem času se staly symbolem odvahy a cti. Používání těchto prvků v ženském oděvu je vnímáno jako porušení mužské symboliky a narušení staletých tradic,“ konstatovalo ministerstvo podle Rádia Svobodná Evropa (RFE).
Jde už o druhé omezení týkající se vzhledu žen za poslední měsíc. Na konci října vláda obyvatelkám zakázala vycházet ven bez šátku na hlavě. „Žena přistižená bez něj bude podrobena vysvětlujícím rozhovorům,“ řekl Amir Sugajpov, poradce čečenského vůdce Ramzana Kadyrova.
„Nemluvím o hidžábu, ale o jednoduchém šátku – skromném, každodenním doplňku, který vyjadřuje úctu k naší kultuře a tradicím. Musíte uznat, že je hezké vidět skromnou, dobře vychovanou dívku se zakrytou hlavou,“ prohlásil Sugajpov podle portálu Meduza.
„Čím větší je tlak, tím větší odpor vyvolává“
Historici a obhájci ženských práv podle RFE nicméně odmítají, že by tato omezení odrážela čečenskou kulturu.
„Nijak nás nepřekvapilo, že muži z ministerstva kultury se rozhodli kritizovat dámskou módu. Rádi bychom viděli, aby bojovali za jiné symboly odvahy a důstojnosti – jako je konec vraždění žen a odmítání násilí proti nim,“ uvedla lidskoprávní skupina Marem.
Podle politologa Ruslana Ajsina nemají zákazy nic společného s tradicemi, ale spíše s testováním loajality obyvatelstva. „Vše, co stát dělá v oblasti kultury, je vždy jen naoko a vždy směřuje k ovládání,“ míní.
Světlana Anochinová, šéfka Marem, uvedla, že používání tradic jako důvodu pro zákazy je na severním Kavkaze dlouhodobým trendem.
„Muži vždy vnímali různé porušování hranic ze strany žen jako zásah do svých privilegií a své mužnosti,“ konstatovala.
Podle exilové bojovnice za lidská práva Fatimy Gazijevové čečenské úřady využívají tato omezení nejen k posílení kontroly v republice, ale také k prokázání své loajality vůči Kremlu a schopnosti udržovat pořádek.
S tím souhlasí také aktivistka Saida Sirazudinová, podle které kampaň odráží snahu úřadů o „totální kontrolu všude“. Popsala ji jako pokus o vybudování „patriarchálního řádu, kde je stabilita společnosti zaručena tlakem, obtěžováním a útlakem žen“.
Varovala, že taková politika nakonec přinese opačný účinek. „Čím větší je tlak, tím větší odpor vyvolává – i když to zatím není vidět, existuje,“ řekla.