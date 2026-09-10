Muži jsou moc vousatí a ženy moc zahalené. Řiďte se islámem, žádá Kadyrov

„Přitom ani nechodí do mešity… V noci se potulují po bulvárech,“ prohlásil Kadyrov na poradě s vedoucími představiteli čečenských bezpečnostních složek. V souvislosti s nadcházejícími volbami s nimi probíral otázky veřejného pořádku, ale i účast čečenských jednotek ve válce na Ukrajině.
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A také preventivní práci s místní mládeží, napsal portál Chechnya Today. Právě na vzhled mladých lidí si při tom vládce autonomního ruského území postěžoval. Muži podle něj nosí příliš dlouhé vousy a zároveň krátké kalhoty, přičemž ani jedno prý nedělají s islámem na mysli.
Čečence proto vyzval, aby nepoužívali náboženské atributy jako módní doplněk a dbali na to, jak vypadají. „Ať nosí vousy podle sunny, jak to vyžaduje islám,“ zdůraznil. Ženy rovněž pokáral, ale z přesně opačných důvodů. Čečenky se podle něj sice zahalují, ale zbytečně moc.
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„Začaly se zcela zahalovat do závojů,“ rozhořčil se a upozornil, že zakrytá tvář je arabský zvyk. „Parandžu u nás nikdy nenosily,“ dodal také s odkazem na středoasijskou variantu burky.